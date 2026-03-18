16°
17° 10°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 18 de Marzo de 2026
RED43 comarca-andina Esquelago pueloevision
18 de Marzo de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Esquel y Lago Puelo tendrán Revisión Técnica Obligatoria para transporte de carga y pasajeros

Provincia anuncia a los interesados para solicitar turno a través del asistente virtual DINO.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre, informa que durante el mes de abril se realizarán jornadas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en la zona cordillerana, destinadas a vehículos de transporte de carga y de pasajeros.

 

El objetivo de estos encuentros es facilitar el acceso al control técnico obligatorio para transportistas de la región, contribuyendo a garantizar condiciones de seguridad en la circulación y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de transporte.

 

Turnos y cronograma

 

De acuerdo al cronograma previsto, la atención se realizará el jueves 9 de abril en la localidad de Lago Puelo, en instalaciones del Corralón Municipal. En tanto, en la ciudad de Esquel, las verificaciones se llevarán a cabo los días viernes 10 y sábado 11 del mismo mes en el Taller Jacobsen.

 

Los interesados deberán solicitar turno previamente a través del asistente virtual DINO, enviando un mensaje de WhatsApp al 280 460-3466, donde recibirán la información necesaria para completar la gestión.

 

Desde el organismo provincial se recuerda la importancia de contar con la Revisión Técnica Obligatoria vigente, requisito fundamental para la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros en todo el territorio.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel proyecta su primer Parque Urbano: Así será el "Medardo Morelli"
2
 Trevelin: confirman la suspensión de la Fiesta de San Patricio
3
 De la feria al local propio: La trayectoria de Dulcinea Pasteleria
4
 Accesorios Nova: un nuevo local que suma belleza a Esquel
5
 Deporte y soberanía: Se viene la 10° edición de la Media Maratón "Héroes de Malvinas"
1
 Sorpresa: la selección argentina tendrá como sponsor una yerba mate…brasileña
2
 Turnos en El Bolsón: Siguen las fallas y se mantiene la atención presencial
3
 El Bolsón: Centros de salud sin atención por jornada del DAPA
4
 El cierre de empresas en Argentina ya es igual al de la pandemia
5
 Adultos mayores enseñan tejo y sapo en un taller abierto a la comunidad
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -