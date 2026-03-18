Unos 30 deportistas ya están anotados en el Clasificatorio de Powerlifting de Trevelin

Se suman más deportistas a una competencia que se basa en la fuerza, en el temple y sobre todo en la concentración.

Al día de hoy, unos 30 deportistas ya están anotados para el torneo clasificatorio al nacional de Powerlifting de la WRPF Argentina que tendrá lugar el sábado 11 de abril.

Dicho torneo está organizado por el referente local John Rowlands a través de su complejo deportivo Taegymbrous de Trevelin y tiene el firme apoyo de la Secretaría de Deportes del “pueblo del molino”.

Hasta el momento hay unos 30 deportistas anotados, de localidades como Pico Truncado, Puerto Madryn, Esquel y de Trevelin, entre otros lugares y la convocatoria, que sigue abierta, está dirigida a todos los deportistas interesados, sin requisitos de afiliación previa, permitiendo que tanto los principiantes como los atletas más experimentados de la región puedan probar sus límites en una competencia que haga crecer la disciplina en la región.

Señalemos que la WRPF Argentina es la entidad que agrupa y regula la práctica del powerlifting en nuestro país, trabajando activamente para representar a la nación en competencias internacionales y fomentar el desarrollo de este deporte en todos sus niveles.

Este clasificatorio representa una oportunidad estratégica para que los atletas de la zona proyecten su carrera deportiva hacia niveles nacionales.

Las inscripciones para participar de este importante certamen permanecerán abiertas hasta el 28 de marzo, en tanto los costos y el formulario de registro se encuentran detallados en la página oficial de Instagram de la WRPF ARGENTINA, mientras que las consultas directas pueden realizarse a través del contacto de la organización local o los canales oficiales de la Federación.