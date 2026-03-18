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18 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut impulsa el cultivo del olivo con talleres en Puerto Madryn y Dolavon

La Secretaría de Ciencia y Tecnología provincial, junto al INBIOP y los municipios locales, organizan dos jornadas de capacitación y divulgación para finales de marzo.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, junto al Instituto de Biociencias de la Patagonia (INBIOP) y los municipios de Puerto Madryn y Dolavon, realizarán entre el 28 y el 29 de marzo en ambas localidades dos talleres abiertos destinados a difundir conocimientos sobre el cultivo del olivo y sus aplicaciones para la salud y el desarrollo regional.

 

El primer encuentro, titulado “Nuevos desafíos y perspectivas del cultivo del olivo en zonas costeras del Chubut”, se realizará el sábado 28 de marzo de 8 a 14 horas en el Ecocentro de Puerto Madryn. La actividad está destinada a productores, ingenieros agrónomos, técnicos agropecuarios y potenciales emprendedores interesados en el desarrollo de este cultivo en la región.

 

Durante esta jornada de trabajo se presentarán avances científicos y tecnológicos desarrollados en la Patagonia vinculados a la producción de olivos. Entre los temas que serán abordados en este primer taller se destaca la fisiología y productividad del cultivo en zonas áridas y frías, las diferencias varietales, esquemas de riego para minimizar daños por heladas, el monitoreo ambiental del cultivo y experiencias de emprendimientos locales.

 

Dolavon

 

El segundo taller se denomina “Productos con hojas y aceite de olivo para un buen vivir”, se realizará el domingo 29 de marzo de 17 a 20 horas en La Mercante de Dolavon y está dirigido al público en general. La propuesta busca acercar a la comunidad los beneficios para la salud asociados al consumo de productos derivados del olivo.

 

Durante el encuentro se brindará una charla introductoria sobre las propiedades nutracéuticas de las hojas y el aceite de oliva, destacando su capacidad antioxidante, su acción antiinflamatoria y sus efectos positivos sobre el sistema cardiovascular. Posteriormente, se realizará una degustación de infusiones elaboradas con hojas de olivo y de aceite producido en la región.

 

Intercambio y desarrollo regional

 

Ambos talleres estarán a cargo de la doctora Nadia Arias del Instituto de Biociencias de la Patagonia (CONICET–UNPSJB), y forman parte de una iniciativa conjunta con la Secretaría de Ciencia y Tecnología que busca promover el intercambio entre el sector científico, productivo y la comunidad, así como potenciar el desarrollo del cultivo del olivo y sus derivados en la provincia.

 

Quienes deseen participar de las propuestas deberán completar los correspondientes formularios de inscripción.

 

Para el taller “Nuevos desafíos y perspectivas del cultivo del olivo en zonas costeras del Chubut” que se desarrollará en Puerto Madryn, los interesados deben ingresar a https://forms.gle/AuK2AAVRwEmoLM4z7

 

En tanto, para la jornada “Productos con hojas y aceite de olivo para un buen vivir” en Dolavon, se podrán llenar los formularios accediendo a https://forms.gle/PX8vzHYe22BoxVA7A

   



M.G

 

 

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