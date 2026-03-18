Cárceles sin celulares: Chubut inicia el debate legislativo

Los legisladores provinciales de Chubut iniciarán el tratamiento de un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que propone prohibir el ingreso, la tenencia y el uso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia. Para su análisis, se convocará a distintos actores del sistema judicial y de seguridad con el objetivo de enriquecer el debate.

La iniciativa plantea reemplazar los dispositivos personales por un esquema de comunicaciones institucionales controladas, que asegure el contacto de las personas privadas de libertad con sus familias y defensores, pero bajo condiciones de seguridad y supervisión estatal.

El proyecto advierte que los teléfonos móviles se han convertido en un canal para la comisión y coordinación de delitos desde el interior de los establecimientos penitenciarios, generando un impacto directo en la seguridad pública y en las víctimas.

Como alternativa, se prevé que cada unidad cuente con sistemas de telefonía fija o tecnología VoIP, con acceso mediante turnos y horarios establecidos. Además, las llamadas estarán limitadas a comunicaciones de voz, bloqueando funciones como internet, redes sociales, correos electrónicos o videollamadas.

Uno de los puntos centrales será el control de los contactos: los internos solo podrán comunicarse con números previamente autorizados e incorporados a un registro oficial. Cada llamada quedará registrada, incluyendo fecha, duración y usuario.

Asimismo, se evalúa implementar un mensaje institucional al inicio de cada comunicación para advertir al receptor que la llamada proviene de un establecimiento de detención, como medida preventiva ante posibles estafas.

La propuesta también contempla la instalación de inhibidores de señal para evitar comunicaciones clandestinas, procurando no afectar a las zonas aledañas, y establece sanciones severas para el personal penitenciario o policial que facilite dispositivos o incumpla los controles.

Durante el tratamiento legislativo, se convocará al Ministerio de Seguridad, al Ministerio Público Fiscal, la Defensa y otros actores involucrados, con la posibilidad de introducir modificaciones al texto original.

R.G.