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Por Redacción Red43

Encontró 37 millones, los devolvió, de recompensa le dieron una “limosna” y se enojó

Ahora, el hombre iniciará acciones legales contra la empresa a la que pertenecían los cheques. Lo que le correspondería, según la ley.
Por Redacción Red43

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Lo que comenzó como un acto de honestidad ejemplar terminó en una batalla legal y un fuerte descargo público. Mauricio Abdelnur, un vecino de Córdoba que encontró un sobre con $37.000.000 en cheques y decidió devolverlo, inició acciones legales contra la empresa propietaria del dinero tras considerar que la recompensa recibida fue una "limosna".

 

El hecho ocurrió el pasado 27 de enero en la terminal de ómnibus de Córdoba. Mauricio divisó un sobre olvidado que contenía una fortuna en chequesTras esperar un tiempo prudencial en el lugar sin que nadie reclamara el paquete, decidió llevárselo a su casa para resguardarlo.

 

Con la ayuda de su hijo, el hombre logró identificar que el dinero pertenecía a una empresa radicada en San Luis. Lejos de intentar cobrar los cheques o desentenderse, se puso en contacto con la firma y gestionó la restitución inmediata del hallazgo.

 

La indignación de Mauricio surgió al momento de concretar la devolución. Por haber recuperado una suma millonaria, la empresa le otorgó $30.000 como recompensa.

Al considerar que el monto era insignificante en relación con el valor de lo devuelto y el gesto realizado, decidió asesorarse legalmente. Me enojó que una empresa multimillonaria me haya dado una limosna. No es por el dinero en sí, sino por el valor del gesto y el respeto al prójimo, expresó Abdelnur ante los medios.

Tras consultar con un abogado, Abdelnur envió una carta documento exigiendo una retribución acorde. Según el marco legal para estos casos, quien encuentra un bien perdido y lo restituye tiene derecho a una recompensa que suele oscilar entre el 2% y el 10% del valor total del objeto o dinero hallado.

En este caso, una recompensa del 2% representaría unos $740.000, una cifra muy distante de los $30.000 entregados inicialmenteEl caso ha generado un intenso debate en redes sociales sobre los límites de la ética, la honestidad y la obligación legal de recompensar las buenas acciones.

 

 

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