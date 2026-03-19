Crean registro para monotributistas sin obra social

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) creó un nuevo registro destinado a obras sociales y prepagas que estén dispuestas a incorporar a monotributistas que quedaron sin cobertura tras la baja de sus entidades.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 492/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y apunta a ordenar la reasignación de afiliados dentro del sistema de salud.

Cómo funcionará el nuevo registro

El registro se incorporará como una sección específica dentro del sistema de Agentes del Seguro de Salud. Allí podrán inscribirse aquellas entidades que acepten recibir a monotributistas provenientes de obras sociales o prepagas dadas de baja.

La inscripción implica un compromiso formal de garantizar la continuidad de la cobertura médico-asistencial para estos afiliados.

Según lo establecido, podrán participar los agentes que estén activos en el sistema, debidamente registrados conforme a la normativa vigente y que no se encuentren atravesando procesos de crisis.

A quiénes alcanza la medida

Desde el organismo aclararon que la disposición aplica exclusivamente a monotributistas, un sector particularmente afectado cuando una entidad deja de operar.

En cambio, los trabajadores en relación de dependencia mantienen la posibilidad de elegir libremente su cobertura a través del Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud.

Objetivo: evitar interrupciones en la cobertura

La iniciativa se enmarca en el Decreto 1400/2001, que regula la redistribución de afiliados cuando una entidad es dada de baja.

Desde la SSS señalaron que el objetivo principal es garantizar que los afiliados no pierdan su cobertura en ningún momento, en un contexto donde el sistema de salud viene atravesando procesos de reordenamiento.

O.P.