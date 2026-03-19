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19 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Fin de semana cultural en Esquel con música, cine y espectáculos

Habrá propuestas en el Centro Cultural Melipal y el Auditorio Municipal, con actividades para todos los gustos y edades, muchas de ellas con entrada libre y gratuita. 
Por Redacción Red43

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Esquel vivirá un fin de semana cargado de actividades culturales con una variada agenda que incluye música, cine, danza y espectáculos para toda la comunidad.

 

“Tenemos un fin de semana con algunas actividades interesantes para que el público de Esquel se pueda acercar a compartir y a disfrutar y también a conocer algunas cosas que quizás no se conocen”, destacó Sonia Baliente.

 

La programación comenzará el viernes 20 de marzo con la presentación del dúo Glissé en el Centro Cultural Melipal. “Este dúo es un dúo de guitarras, aquellos que gusten de la música de un repertorio académico y argentino, como Piazzolla y ese tipo de obras”, explicó. El espectáculo será a las 20:30 hs.

 

 

 

El sábado 21 continuará la actividad con la proyección del documental "La hija del No", de Silvina Hermosa, acompañada de un espacio de debate. “Eso va a ser a las 18:00 hs con entrada libre y gratuita”, indicó.

 

 

 

Más tarde, a las 21:00 hs, se presentará la obra Al Urus, Mujeres del Cercano Oriente: “Es una obra que combina danzas y texto, danzas del mundo árabe. Es una obra que trata sobre feminismo en el mundo árabe”.

 

 

 

Ese mismo día, en el Auditorio Municipal, se realizará el festival Patagonia Musical Segunda Edición con la presentación del grupo Abra Pampa. “Es un grupo que se formó en Jujuy, tiene varios músicos también de Bariloche y van a hacer este recital”, señaló, agregando que habrá artistas invitados.

 

 

 

El domingo 22 seguirá el ciclo de Cine y Filosofía con la proyección de "1976", de Manuela Martelli, junto a un espacio de análisis.

 

 

 

Además, el domingo se presentará la comedia musical "Casi Hermanas". “Esta comedia tiene mucho humor, música, situaciones bien absurdas”, comentó Baliente.

 

 

 

El lunes se conmemorará el aniversario del No a la Mina con un festival en el Auditorio Municipal con entrada libre y gratuita.

 

Finalmente, el jueves 26 se presentará el espectáculo familiar "Las Guerreras Doradas del K-Pop", a las 19:30 HS, con entradas disponibles de manera online.

 

 

 

La propuesta busca convocar a vecinos y vecinas a disfrutar de una agenda diversa y accesible, con opciones culturales para todas las edades. 

 

 

 

R.G.

 

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