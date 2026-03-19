“Los chicos con discapacidad sacaron lo mejor de mi”

(Por Carlos "el Chavo" Ortiz). - A veces es bueno parar la pelota, bajar el ritmo, mirar y respirar. El deporte de alto rendimiento lo pone a uno en estado de adrenalina pura, que a veces le impide mirar hacia los costados y observar a otra gente, a otras personas, conoces sus historias sueños y frustraciones.
Evangelina Thomas, conocida como Vanshi Thomas es una atleta de primerísimo nivel. Claro que a los 35 años pudo descubrir el otro lado de la vida del deportista.
Ella estuvo enfrascada en el alto rendimiento, ahora disfruta del juego y sobre todo aprende los tiempos de las personas con discapacidad.
“Los chicos con discapacidad sacaron lo mejor de mí”, destacó Vanshi en una entrevista realizada por Radio Nacional Esquel. Vanshi Thomas encontró, en el área del deporte adaptado su lugar en el mundo.
“Estamos haciendo una movida muy grande en el área de discapacidad. Ya hace más de un año que estoy como integrante del cuerpo técnico en la parte de atletismo adaptado”.
“En la actualidad estamos con Silvana Carballo, quien es la Gerente General del área de discapacidad de deporte adaptado. Están las entrenadoras y yo, de acompañante".
Desde hace varios días, Vanshi y todo el equipo de Chubut Deportes del área de discapacidad están de recorrida por muchos lugares de la provincia. No tanto en lugares grandes, sino más bien en poblaciones pequeñas.
“Estamos recorriendo toda la cordillera con distintas reuniones para conocer un poco a los chicos. Obviamente, saber qué podemos aportar y en qué podemos ayudar”.
“Queremos encontrar más chicos, conocerlos y que se animen a hacer algún deporte, ya sea atletismo, natación, boccia, tenis de mesa, cualquier deporte según la patología que tengan”.
Al igual que, en los deportes convencionales, en el área de discapacidad aparecen deportistas con espíritu netamente amateur y también los que ingresan al alto rendimiento con resultados internacionales de suma importancia.
Tobías Mario es un claro ejemplo de ello. El joven trelewense (mismo lugar que Vanshi) incursionó en la natación y también en el atletismo y precisamente en las pruebas de velocidad consiguió marcas que lo catapultan a ser uno de los mejores del mundo en el ámbito del atletismo para personas con síndrome de down.
“Tobías Mario es un atleta increíble que hace rato viene representando a la provincia y a la selección argentina en mundiales. Me ha tocado compartir concentraciones con chicos especiales y Tobi es un gran ejemplo para muchos deportistas”.
La joven atleta, que se resiste a dejar las competencias y cada vez que puede se pone a entrenar, destacó que “hay muchas familias que no se enteran o piensan que los nenes no pueden hacer deporte o que no hay deportes para ellos o lo ven como difícil”.
“Y la verdad que no, que nosotros hacemos que eso sea lo más libre, lo más fácil para que los chicos tengan un contacto con el deporte”.
“Siempre digo que el deporte a mí me cambió la vida, que te hace bien en todo sentido, en la parte física, en la parte mental, en lo motriz”.
“Para mí es muy importante que los chicos con discapacidad y las mismas familias sepan que hay muchas actividades deportivas para ellos y que también pueden viajar, conocer otras localidades y hacerse de amigos".
En el ámbito del deporte hay un ida y vuelta. Enseñar y aprender. Y a Vanshi le ha pasado eso de aprender de estos chicos.
“Nunca me imaginé que yo iba a poder aportar algo a esta área. Siempre quiero estar en el lugar donde pueda sumar y esto me pasó cuando comencé a trabajar en Chubut Deportes gracias a Milton Reyes, quien me dio la oportunidad de ser parte”.
“Y los chicos lograron sacar lo mejor de mí. Imagínate que soy una persona que hace 20 años que me dedico al deporte, al deporte de alto rendimiento y la alta competencia a veces te lleva por obsesiones y nos hace un poco dejar de disfrutar de lo lindo que es el deporte, ya sea de vivirlo como un juego.
“Y de ellos (en referencia a los deportistas especiales) aprendí al disfrute y al juego de lo importante que es poder conectarse con esa emoción porque sacan lo mejor de nosotros”.
“La verdad es que me siento una afortunada porque gracias al deporte logré muchas cosas y hoy en día tengo la fortuna de ser bien recibida en todos los lugares que voy, me reciben con alegría, voy a la pista, veo a los chicos. Entonces para mí, esos son los valores que a mí me dejó el deporte".