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19 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Finde XXL: preparan las medidas de seguridad para el tránsito en la provincia

Corredores viales turísticos y accesos a localidades tanto en la costa como en la cordillera, así como en otros destinos que suelen recibir a residentes locales y turistas de otras provincias.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, pondrá en marcha un plan preventivo especial en todo el territorio provincial con motivo del próximo fin de semana largo, con un fuerte despliegue en rutas y accesos a los principales destinos turísticos.

 

El operativo contará con la participación de la Policía del Chubut, la Subsecretaría de Seguridad Vial y la Subsecretaría de Protección Ciudadana, en coordinación con distintos organismos provinciales y municipales, a fin de reforzar las tareas de prevención y acompañar el incremento del tránsito previsto para esos días.

 

Las tareas se concentrarán especialmente en los principales corredores viales turísticos y en los accesos a localidades que registran una importante afluencia de visitantes, tanto en la costa como en la cordillera, así como en otros destinos que suelen recibir a residentes locales y turistas de otras provincias.

 

Se llevarán adelante controles vehiculares en rutas nacionales y provinciales, con puestos de control en accesos a ciudades y patrullajes preventivos en sectores urbanos y zonas recreativas.

 

En ese marco, se verificará la documentación obligatoria para circular, el uso del cinturón de seguridad y el cumplimiento de las normas de tránsito. También se realizarán controles de alcoholemia para prevenir conductas de riesgo al volante.

 

Recomendaciones

 

En ese contexto, la Subsecretaría de Seguridad Vial recomienda a quienes viajen planificar los desplazamientos con anticipación, respetar las velocidades permitidas, verificar las condiciones mecánicas del vehículo antes de iniciar el viaje y, ante cualquier eventualidad, no abandonar el rodado y aguardar la asistencia correspondiente en condiciones de seguridad.

 

La Policía del Chubut desplegará patrullajes preventivos con una amplia presencia en el territorio. Ante cualquier emergencia, se encuentra disponible la línea 101 para solicitar asistencia policial. En tanto, para situaciones de menor complejidad, se recomienda acercarse al personal policial o a la comisaría más cercana.

 

Asimismo, se sugiere consultar, antes de emprender el viaje, la información actualizada sobre el estado de las rutas, la disponibilidad de combustible en estaciones de servicio y las condiciones meteorológicas, a través de los canales oficiales de la Subsecretaría de Protección Ciudadana: Facebook (Subsecretaría de Protección Ciudadana Chubut), X (@DcChubut) o mediante la línea gratuita 0800-666-2447.

 

El dispositivo preventivo busca garantizar la seguridad de quienes transiten por la provincia y acompañar el movimiento turístico característico de estas fechas, reforzando la presencia del Estado en rutas y centros urbanos para promover viajes seguros.

 

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