“Guerreras Doradas del K-Pop” llega a Lago Puelo: Todos los detalles

La Municipalidad de Lago Puelo confirmó la llegada del espectáculo “Guerreras Doradas del K-Pop”, una propuesta pensada especialmente para niños, niñas y adolescentes que se presentará el miércoles 25 de marzo a las 19:30 en el Gimnasio Municipal.

La directora de Cultura, Graciela Huenchupan, contó en diálogo con Red43 Comarca Andina que se trata de una gira nacional que recorre distintas ciudades del país y que ahora hará escala en Lago Puelo. “Tenemos la posibilidad de tenerlo acá, así que esperamos que muchos niños puedan disfrutar de este evento”, señaló.

Un show con despliegue escénico

El espectáculo incluirá presentaciones coreográficas y musicales propias del género K-Pop, con una puesta en escena que promete pantalla gigante, luces y efectos especiales.

Desde el área de Cultura remarcaron que será una propuesta dinámica y colorida, apta para todo público, orientada principalmente al público infantil y preadolescente.

Entradas: cómo y dónde comprarlas

Las entradas ya se encuentran disponibles de manera online a través de la plataforma EventPass, en el siguiente enlace:

https://www.eventpass.com.ar/evento?id=guerreras_doradas

El valor es de 34.500 pesos, con distintas modalidades de pago y la posibilidad de abonar en hasta tres cuotas sin interés, según la opción elegida.

Además, habrá un cupo limitado de entradas físicas a la venta en la Casa de la Cultura de Lago Puelo, tanto en efectivo como mediante link de pago.

Cultura y nuevas propuestas en la Comarca

Huenchupan remarcó que la llegada de este espectáculo forma parte de una agenda cultural que busca diversificar las propuestas en la localidad y sumar eventos destinados a distintos públicos.

Con esta presentación, Lago Puelo se suma a la gira nacional de “Guerreras Doradas del K-Pop”, acercando a la Comarca Andina un show que combina música, baile y producción escénica de gran formato.

O.P.