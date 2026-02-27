Habrá cerveza, música y una rifa millonaria: Lo que se viene en Lago Puelo

El Festival Cervecero del Bosque 2026 ya está casi listo. Con una fuerte impronta local, mejoras en el predio y una agenda cargada de artistas y actividades recreativas, el encuentro se realizará el 7 y 8 de marzo en Lago Puelo.

Funcionarios del área de Turismo, Cultura y Producción confirmaron que esta segunda edición prioriza a los artistas, productores y emprendedores de la Comarca, en un contexto económico que obligó a redefinir el formato del evento.

Edición con identidad comarcal

El secretario de Turismo, Producción, Cultura y Deporte, Sebastián Oliva, señaló que el festival forma parte de una política de recuperación de eventos populares iniciada al comienzo de la gestión municipal. “Cuando comenzó la gestión pudimos volver a instalar este tipo de eventos que la gente espera, no solo de la localidad sino también de la provincia y del país”, señaló.

En esta oportunidad, la organización decidió enfocar los recursos en el fortalecimiento del predio y en la participación local, dejando de lado la contratación de artistas nacionales e internacionales. “Las prioridades hoy son otras. Apostamos a nuestros artistas y productores”, explicó.

En tanto, la directora de Turismo, Ailén Cocha, confirmó que ya hay 10 marcas de cerveza anotadas, de las cuales 8 son de Lago Puelo, lo que refleja el crecimiento de la producción artesanal en la localidad.

Cambios en el formato y más circulación

La edición 2026 incorporará modificaciones en la distribución de los stands para mejorar la circulación del público. Se encuentra abierta la licitación para puestos gastronómicos y artesanos, mientras que la convocatoria artística ya está cerrada.

La inscripción continúa abierta para productores y emprendedores que quieran participar, y que pueden presentar la documentación en la oficina de informes turísticos.

También se facilitaron beneficios preestablecidos en alojamiento y gastronomía para visitantes y expositores, información disponible en la web oficial de turismo de Lago Puelo.

Cierre de ActivArte y grilla musical confirmada

La directora de Cultura, Graciela Huenchupan, indicó que el festival será además el cierre del programa cultural de verano “ActivArte”, que durante la temporada ofreció una amplia agenda para artistas locales y comarcales. “El festival será un marco ideal para cerrar esta segunda temporada, que tuvo muy buena convocatoria y permitió a artesanos y productores generar ventas”, indicó.

En el escenario habrá propuestas para todos los gustos: folklore, murga y música popular. Entre los artistas confirmados se encuentran Los Jóvenes Rancheros, Adrián González, Rocío Pozo y Los Bombos Legüeros, además de bandas de la zona.

El cronograma completo será difundido en los próximos días a través de las redes oficiales de Turismo.

Actividades deportivas, rifa millonaria y horarios

La directora de Turismo, Ailén Cocha, informó que las actividades comenzarán ambos días desde las 11 de la mañana con propuestas recreativas y deportivas como beach vóley, beach newcom, tejo y una competencia de bicicletas para niños.

La apertura oficial del escenario será a las 18 horas y el festival se extenderá hasta la madrugada.

Además, se realizará una rifa con un valor de 5.000 pesos, que sorteará cinco premios cuyo monto total ronda los 4 millones de pesos. El sorteo se realizará en vivo el domingo.

Público y visitantes de todo el país

Si bien las clases ya comenzaron en gran parte del país, Oliva indicó que hay consultas de visitantes provenientes de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, además del habitual público del valle, la costa chubutense y la Comarca Andina.

“El predio y el entorno natural son un atractivo en sí mismo. Sumado a la gastronomía y la cerveza artesanal, es una propuesta que convoca”, remarcó.

Lo que viene: Festival del Alfajor 2026

Antes de finalizar la conferencia, la directora de Turismo confirmó que el Festival del Alfajor también tendrá edición 2026 y se realizará el 3 y 4 de abril, con novedades que serán anunciadas próximamente.

O.P.