Comarca Andina, Argentina
Viernes 27 de Febrero de 2026
27 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Lago Puelo: Jurado popular declaró culpables a tres jóvenes por tentativa de robo y ataque a un policía

Los tres acusados fueron hallados responsables de tentativa de robo en poblado y en banda, y uno de ellos además por haber disparado contra un oficial de policía durante la huida.
Escuchar esta nota

Un jurado popular declaró culpables a Ángel David Cifuentes (20), Franco Agustín Verón (21) y Lucas Geminiani Lozada (23) por los violentos hechos ocurridos en marzo de 2024 en Las Golondrinas. El veredicto los responsabiliza por tentativa de robo en poblado y en banda, y en el caso de Geminiani Lozada, también por tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego tras disparar contra un oficial de policía durante la huida.

 

La decisión se conoció luego de que el tribunal ciudadano analizara las pruebas expuestas por la Fiscalía y la teoría presentada por la Defensa en el juicio oral.

 

Noche de violencia en marzo de 2024

Los hechos se remontan a la noche del 8 de marzo de 2024. De acuerdo a lo acreditado en el debate, los tres jóvenes se movilizaban en un Chevrolet Corsa con la intención de cometer un robo en la zona. Iban armados con un revólver calibre .22.

 

La primera víctima fue una vecina del paraje. Según se reconstruyó en el juicio, los acusados apagaron las luces del vehículo y merodearon la vivienda con la intención de ingresar. El delito no se concretó porque la mujer comenzó a gritar y amenazó con llamar a la Policía, lo que obligó a los sospechosos a escapar rápidamente del lugar.

 

 

Disparos contra un oficial inspector

Minutos después, la situación escaló. En plena fuga, los acusados se cruzaron con un oficial inspector que acudía al lugar en su camioneta particular tras recibir el alerta.

 

Siempre según lo expuesto en el juicio, al recibir la voz de alto los jóvenes no solo desobedecieron la orden, sino que realizaron una maniobra para facilitar el ataque: el conductor colocó el automóvil de costado para permitir un mejor ángulo de tiro. Desde el asiento trasero, Geminiani Lozada efectuó dos disparos contra el efectivo.

 

Las balas pasaron a aproximadamente 50 centímetros del cuerpo del policía e impactaron en un faro y en un neumático del vehículo. La persecución continuó hasta que la camioneta del oficial volcó en una zanja. En medio del caos, los acusados descartaron el arma de fuego e intentaron continuar la huida, aunque finalmente fueron detenidos.

 

Por estos hechos, el jurado consideró a los tres responsables de tentativa de robo en poblado y en banda, mientras que Geminiani Lozada fue declarado culpable además como autor de tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego.

 

 

Qué pena podrían recibir

Tras el veredicto de culpabilidad, el proceso judicial continuará con una audiencia de cesura. En esa instancia, el juez técnico definirá la cantidad de años de prisión que deberá cumplir cada uno de los condenados.

 

 

 

O.P.

 

