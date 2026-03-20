La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco realizó el ciclo de charlas "Agua, Ambiente y Sociedad".



La delegada zonal abogada María de las Nieves González dio la bienvenida y destacó a los expositores.



Facundo Castro, Secretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas agradeció la concurrida participación.



La sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco llevó adelante este jueves el ciclo de charlas “Agua, Ambiente y la Sociedad”, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua.



La actividad se desarrolló el 19 de marzo en el Campus Universitario, con la participación de estudiantes, profesionales y vecinos interesados en la temática ambiental. La propuesta fue organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas, con el acompañamiento de las demás facultades.



Durante el encuentro se generó un espacio de intercambio y reflexión en torno a la gestión del recurso hídrico, abordando diversos ejes de relevancia como el origen y la captación del agua, su distribución y cuidado, la micromedición y facturación, y el marco legal y normativo vigente.



La jornada, de carácter libre y gratuito, permitió fortalecer el diálogo entre la comunidad y los distintos actores involucrados en la gestión del agua, promoviendo una mayor conciencia sobre la importancia del uso responsable de este recurso esencial.



Desde la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco se destacó la importancia de este tipo de iniciativas, que contribuyen a la formación, la extensión universitaria y el abordaje de problemáticas clave para el desarrollo sostenible de la región.

SL