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Por Redacción Red43

El escrito en una pared que encendió las alarmas en una escuela: “Mañana tiroteo”

Ocurrió en un establecimiento de Río Grande. Es el Centro Polivalente de Arte. Docentes y padres en alerta. Medidas preventivas de las autoridades.
Por Redacción Red43

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La comunidad educativa del Centro Polivalente de Arte de Chacra II de Río Grande, en Tierra del Fuego volvió a encender las alarmas este jueves luego de que aparecieran pintadas en los baños del establecimiento con amenazas de un posible “tiroteo”.

 

Las imágenes de los mensajes se viralizaron rápidamente entre estudiantes a través de grupos de WhatsApp y, con el correr de las horas, también llegaron a padres y docentes, generando preocupación e incertidumbre.

 

Ante esta situación, las autoridades del colegio emitieron un comunicado oficial en el que informaron que se activaron medidas preventivas. “Tomamos conocimiento sobre una situación que amerita llevar a cabo acciones priorizando el cuidado y la seguridad de nuestros/as estudiantes y de toda la comunidad educativa”, señalaron.

 

En ese marco, confirmaron que este viernes las clases se dictarán con normalidad, aunque bajo los protocolos establecidos para este tipo de casos, diseñados tras un episodio similar ocurrido el año pasado en el colegio CEPET.

 

Además, se dispondrá un dispositivo de seguridad de manera preventiva en el establecimiento, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la jornada escolar.

 

 

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