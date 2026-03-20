Jaboneada solidaria: Invitan a participar y donar lo producido a escuelas

En el marco del 32° Encuentro de Artesanos, se realizará una jornada solidaria de elaboración de jabones abierta a la comunidad en Epuyén.

La actividad tendrá lugar el próximo sábado 4 de abril a las 15 horas en el Predio de Artesanos.

Iniciativa solidaria con impacto

Durante la jornada, se elaborarán jabones de manera colectiva, en una experiencia que busca promover prácticas sustentables y el trabajo comunitario.

Todo lo producido será destinado de forma gratuita a instituciones educativas de Epuyén.

Cómo participar de la jaboneada solidaria

La inscripción es gratuita y se realiza previamente por teléfono. Además, quienes participen podrán llevarse una parte de lo que elaboren durante la jornada.

Lugar: Predio de Artesanos

Fecha: sábado 4 de abril

Hora: 15 hs

Inscripción: 2945-685256

La actividad es organizada por la Coordinación de Ambiente junto a la Fundación Onda Andina, en el marco del tradicional Encuentro de Artesanos.

O.P.