Jaboneada solidaria: Invitan a participar y donar lo producido a escuelas

En el marco del 32° Encuentro de Artesanos, se realizará una jornada solidaria de elaboración de jabones abierta a la comunidad en Epuyén.
La actividad tendrá lugar el próximo sábado 4 de abril a las 15 horas en el Predio de Artesanos.
Iniciativa solidaria con impacto
Durante la jornada, se elaborarán jabones de manera colectiva, en una experiencia que busca promover prácticas sustentables y el trabajo comunitario.
Todo lo producido será destinado de forma gratuita a instituciones educativas de Epuyén.
Cómo participar de la jaboneada solidaria
La inscripción es gratuita y se realiza previamente por teléfono. Además, quienes participen podrán llevarse una parte de lo que elaboren durante la jornada.
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Lugar: Predio de Artesanos
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Fecha: sábado 4 de abril
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Hora: 15 hs
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Inscripción: 2945-685256
La actividad es organizada por la Coordinación de Ambiente junto a la Fundación Onda Andina, en el marco del tradicional Encuentro de Artesanos.
O.P.