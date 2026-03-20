19°
21°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 20 de Marzo de 2026
RED43 comarca-andina EpuyenJaboneada solidariaEncuentro de ArtesanosActividades solidariasChubut
20 de Marzo de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Jaboneada solidaria: Invitan a participar y donar lo producido a escuelas

La propuesta se realizará en Epuyén en el marco del Encuentro de Artesanos. Se trata de una convocatoria abierta para participar de la actividad solidaria que tendrá impacto en instituciones educativas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco del 32° Encuentro de Artesanos, se realizará una jornada solidaria de elaboración de jabones abierta a la comunidad en Epuyén. 

 

La actividad tendrá lugar el próximo sábado 4 de abril a las 15 horas en el Predio de Artesanos.

 

Iniciativa solidaria con impacto

Durante la jornada, se elaborarán jabones de manera colectiva, en una experiencia que busca promover prácticas sustentables y el trabajo comunitario.

 

Todo lo producido será destinado de forma gratuita a instituciones educativas de Epuyén.

 

 

Cómo participar de la jaboneada solidaria

La inscripción es gratuita y se realiza previamente por teléfono. Además, quienes participen podrán llevarse una parte de lo que elaboren durante la jornada.

 

  • Lugar: Predio de Artesanos

     

  • Fecha: sábado 4 de abril

     

  • Hora: 15 hs

     

  • Inscripción: 2945-685256

     

La actividad es organizada por la Coordinación de Ambiente junto a la Fundación Onda Andina, en el marco del tradicional Encuentro de Artesanos.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Juicio en Esquel: El jurado ya delibera si Rojas es culpable por el crimen de Gutiérrez
2
 El Cirque XXI 360 debuta en Esquel: Un show para toda la familia
3
 Homicidio de Gutiérrez: El jurado popular declaró culpable a Emanuel Rojas
4
 Investigador de Esquel representó a la UNPSJB en el Congreso Latinoamericano de Ingeniería
5
 Encuesta: ¿los concejales deben trabajar ad honorem?
1
 Buscados: Dispararon desde un auto y balearon a un adolescente que esperaba el colectivo
2
 Esquel impulsa acciones por el Día Mundial del Síndrome de Down y refuerza el mensaje de inclusión
3
 ¿Dónde te encontró la cuarentena? A 6 años del día que cambió la vida en Argentina
4
 Joven investigadora chubutense se graduó con una tesis sobresaliente sobre alimentos funcionales
5
 Presentan el programa 50 años, 50 acciones por el Día de la Memoria en Esquel
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -