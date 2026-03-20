El remisero que quería cambiar el viaje por un beso se justificó: “Soy de carne y hueso”

La joven de Caleta Olivia que denunció haber sido víctima de un episodio de acoso en Caleta Olivia sostiene vivir días de angustia y con miedo. Según lo narrado por la joven a El Caletense, el episodio ocurrió el jueves 12 de marzo, cerca de las 13:20, cuando regresaba de su trabajo como niñera en un vehículo de una remisería del barrio Vista Hermosa. Durante el viaje, el conductor –un hombre de 61 años que se encontraba cubriendo a su hijo en la empresa– comenzó a hacerle preguntas personales y luego le propuso que, si tenía dificultades para pagar el viaje, podía “darle un beso” como forma de pago.

La joven relató que la situación fue muy incómoda y que decidió bajarse rápidamente del vehículo. Además, aseguró que el conductor incluso llegó a tomarle la mano y decirle que era “de carne y hueso”. Minutos después del episodio, el hombre le habría enviado un audio.

Celeste indicó que al llegar a su casa le contó lo ocurrido a su pareja y decidió realizar la denuncia al día siguiente en la Comisaría de la Mujer, donde también presentó el audio como prueba.

“Fue una situación horrible”, expresó la joven, quien aseguró que siente miedo porque el hombre conoce datos personales sobre su vida, como su domicilio y su lugar de trabajo. En ese sentido, solicitó a la Justicia una medida para que el conductor no pueda acercarse ni tener contacto con ella.

Finalmente, destacó el acompañamiento que recibió por parte de su familia, su entorno laboral y la policía que tomó la denuncia, y señaló que decidió hacer pública la situación también en redes sociales para visibilizar lo ocurrido y que otras mujeres se animen a denunciar este tipo de hechos.