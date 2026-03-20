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20 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Se espera la condena para quienes mataron y faenaron a “Carlitos”, el caballo que ayudaba a los chicos

Estaba en un centro de equinoterapia destinado a niños y adolescentes con capacidades diferentes. Después de matarlo guardaron la carne en un freezer. Ahora, decide la justicia.
Por Redacción Red43

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El 2 de julio de 2024 será una fecha difícil de olvidar para los amantes de los animales: ese día, dos personas se introdujeron en el centro terapéutico Kawell Anay, de Catriel, se apoderaron del caballo “Carlitos” y lo faenaron. Luego, guardaron la carne en un freezer y trataron de ocultar los restos. La situación conmocionó a las familias: el caballo era el acompañante de sus hijos en las jornadas de equinoterapia, destinadas a niños y adolescentes con discapacidad.

 

 La causa ingresó en una fase de definiciones: se realizó la audiencia de control de acusación y resta una definición final: si se eleva a juicio, o los involucrados en el hecho reconocen su responsabilidad y se pasa a la modalidad abreviada, donde solo se analiza el monto de la condena. Según trascendió en fuentes judiciales, uno de los acusados podría recibir una pena de cuatro años de prisión – que sería de cumplimiento efectivo -, mientras que el otro, con una participación menor, recibiría una pena de menor cuantía.

 

Ángelo Zamataro, el abogado que representa al centro terapéutico, precisó que la institución no busca una compensación económica, sino una respuesta judicial acorde a la gravedad del hecho. “Se ofrecieron cosas como otro caballo o dinero, pero eso no nos interesa. Lo que queremos es justicia”, puntualizó.

 

 “Si una persona roba y mata un caballo de una institución que ayuda a chicos y no va preso, no es un buen precedente para la sociedad”, advirtió Zamataro. Si bien existe la posibilidad de un juicio abreviado, la querella prefiere avanzar hacia un juicio pleno que permita establecer responsabilidades y una condena ejemplar.

 

Zamataro reconoció que el proceso podría resolverse mediante un acuerdo entre las partes: “Muy posiblemente se termine en un juicio abreviado, pero nosotros estamos preparados para ir a juicio”.

 

 

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