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Por Redacción Red43

Clima en Esquel: Viernes nublado y con probabilidad de lluvias aisladas por la tarde

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada inestable para este viernes en la zona cordillerana. Con una máxima de 14°C, las probabilidades de lluvia se concentran durante la tarde.
Por Redacción Red43

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La ciudad cordillerana transitará un viernes marcado por la inestabilidad climática y un cielo que se mantendrá cubierto durante gran parte del día. Tras una madrugada fría, con registros de apenas 4°C, el termómetro irá en ascenso paulatino conforme avance la jornada.

 

Mañana: El cielo se presentará mayormente nublado con una temperatura de 6°C. El viento soplará desde el sector Oeste con ráfagas de entre 23 y 31 km/h, lo que podría generar una sensación térmica algo más baja.

 

Tarde: Será el momento de mayor temperatura del día, alcanzando los 14°C. No obstante, es la franja con mayor inestabilidad: se prevén lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. El viento calmará su intensidad, rondando los 7-12 km/h.

 

Noche: Hacia el final del viernes, las condiciones de lluvia cesarán, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. La temperatura se ubicará en los 11°C con vientos leves provenientes del Oeste.

Para quienes tengan planeadas actividades al aire libre durante la tarde, se recomienda llevar abrigo impermeable ante la posibilidad de chaparrones pasajeros. No se esperan ráfagas de viento de gran intensidad para el resto de la jornada.



M.G

 

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