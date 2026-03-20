El otoño dijo “acá estoy”… y el verano se despidió sin hacer ruido

Este viernes 20 de marzo marca el inicio del otoño, luego de una semana que dejó lluvias persistentes, temperaturas bajas y hasta nevadas en zonas altas de la Comarca Andina. El cambio de estación llega con una leve mejora en las condiciones, aunque sin despejar del todo la inestabilidad.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará dominada por la nubosidad, con algunos momentos de sol y un escenario más tranquilo en comparación con los días anteriores.

Viernes más estable, pero con algo de lluvia

La mañana comienza mayormente nublada, con temperaturas cercanas a los 8°C y baja probabilidad de precipitaciones (0% - 10%).

Hacia la tarde podrían aparecer lluvias aisladas, con temperaturas que alcanzarán los 13°C, convirtiéndose en uno de los días “más templados” de la semana, aunque lejos de valores típicos de finales de verano.

El viento será leve a moderado, predominando del sector oeste y sudoeste, sin ráfagas fuertes.

Por la noche, el cielo volverá a mostrarse mayormente nublado, con temperaturas que descenderán nuevamente a unos 8°C.

Un cambio de estación acorde a lo que se viene viendo

El inicio del otoño no hace más que confirmar una tendencia que ya se venía instalando: días frescos, húmedos y con condiciones variables. La seguidilla de jornadas con lluvias y el descenso térmico marcaron un cierre de verano fuera de lo habitual en la Comarca.

Fin de semana: vuelve la inestabilidad

El alivio será breve. El fin de semana volverá a mostrar un escenario inestable, con lluvias presentes en distintos momentos.

Sábado: se esperan lluvias aisladas durante gran parte del día, con lloviznas por la mañana y un aumento de la inestabilidad hacia la noche , donde podrían registrarse lluvias y nevadas. Temperaturas entre 3°C y 13°C .

Domingo: condiciones más frías e inestables, con lluvias y nevadas durante toda la jornada. Las temperaturas descenderán notablemente, con mínimas cercanas a los 2°C y máximas de apenas 4°C.

El viento también volverá a intensificarse, especialmente durante el sábado, con ráfagas moderadas a fuertes.

Un otoño que arranca con señales de invierno

El panorama para los próximos días refuerza la idea de un inicio de otoño con características más cercanas al invierno, especialmente en zonas de montaña, donde no se descartan nuevas nevadas.

En este contexto, será importante seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico y planificar actividades considerando la variabilidad del tiempo.

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O.P.