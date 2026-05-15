Esquel: hoy proyectan "Comunidades del Viento" en el ciclo de charlas ambientales

En el marco de la 5° Expo Ambiente, la ciudad de Esquel será sede de un importante espacio de reflexión con el inicio del ciclo de charlas "Problemáticas Socioambientales en Clave Regional". La apertura de este espacio se llevará a cabo este viernes 15 de mayo a las 19:00 horas con la proyección del documental patagónico "Comunidades del Viento".

La propuesta tendrá lugar en el SUM del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N° 809, ubicado en Alsina 1047, con entrada libre, gratuita y abierta al público en general.

El documental "Comunidades del Viento" ofrece una mirada profunda y reflexiva sobre la vida en las comunidades rurales de la región y su constante lucha frente al cambio climático. A través de los relatos de sus propios protagonistas, la producción explora la capacidad de resiliencia de los pobladores y la vital importancia de la preservación de los pastizales.

El film reúne testimonios de familias y comunidades ganaderas de localidades como Colonia Cushamen, Paso de Indios e Ingeniero Jacobacci. El recorrido audiovisual pone en valor los saberes ancestrales, los desafíos diarios y las prácticas de producción sostenible que permiten sostener la vida y el arraigo en el territorio patagónico.

Cabe destacar que este documental es producto de la iniciativa para la “Resiliencia Climática de Comunidades Ganaderas y Pastizales Patagónicos”, coordinada de forma interinstitucional por el Observatorio Nacional de Degradación de Tierra y Desertificación, compuesto por el INTA, Conicet, FAUBA y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Una vez finalizada la emisión del documental, se abrirá un espacio de debate, preguntas e intercambio de opiniones entre los asistentes y el panel de invitados especiales que participó del proyecto.

En esta oportunidad, la charla debate contará con la participación de:

Lic. Natalia Luque (trabajadora del INTA)

Ing. Ag. Sebastián Li (trabajador del INTA)

Vanessa Martín (integrante de la Comunidad Fofocahuel y Secretaria de la Mesa de Desarrollo de Cushamen)

Desde la organización invitan a toda la comunidad de Esquel a sumarse a esta propuesta para conocer de cerca las realidades ambientales y productivas que atraviesan a la región de la estepa y la cordillera.



