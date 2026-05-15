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15 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Estudiantes de la Tecnicatura en Turismo del ISET 815 realizaron una salida al Alto Río Percy

La actividad se desarrolló en el marco de las cátedras Prácticas Profesionales I y Ambiente y Patrimonio. Los estudiantes caminaron hacia la “Piedra de la Aguja” y visitaron uno de los primeros emprendimientos de agroturismo locales.
Por Redacción Red43

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Estudiantes de la Tecnicatura Superior en Turismo del Instituto de Educación Superior de Educación Tecnológica (ISET) N° 815 de Esquel llevaron adelante una enriquecedora experiencia de campo en el paraje Alto Río Percy. La salida, realizada el pasado 12 de mayo, tuvo como eje central combinar el aprendizaje áulico con el reconocimiento del patrimonio natural y los desarrollos turísticos locales.

 

La delegación estudiantil estuvo acompañada por las profesoras Ioana Liempe y Florencia Andolfatti, coordinadoras de las materias Prácticas Profesionales I y Ambiente y Patrimonio, espacios curriculares clave para la formación de los futuros profesionales del sector.

 

Senderismo, reconocimiento de flora y sabores locales

 

Durante la jornada, el grupo llevó a cabo una caminata guiada hacia el atractivo conocido como la “Piedra de la Aguja”. El trayecto sirvió como escenario ideal para que los alumnos pudieran observar, analizar y comparar las diversas especies de la flora nativa cordillerana en su entorno natural.

 

Al llegar al lugar, la delegación fue recibida por Rosa González, una de las anfitrionas del sector, quien se destacó por su cálida hospitalidad. Tras finalizar el trekking, González agasajó a los estudiantes y docentes con tortas fritas caseras acompañadas por mermeladas artesanales de su propia elaboración.

 

Impulso al agroturismo regional

 

Desde la institución destacaron la importancia de respaldar y visibilizar estos espacios, señalando que el destino visitado constituye uno de los primeros emprendimientos de agroturismo de Esquel.

 

El sitio fue ampliamente recomendado por los integrantes del ISET 815 para todas aquellas personas, tanto residentes como turistas, que deseen disfrutar de una propuesta diferente, de contacto con la naturaleza y la cultura rural, con la ventaja de encontrarse a tan solo 15 kilómetros del centro de la ciudad.

 

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