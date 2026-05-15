SISAP realiza un paro y advierte que las medidas de fuerza seguirán la próxima semana

Trabajadores de la salud nucleados en el Sindicato de Salud Pública (SISAP) llevaron adelante este viernes una jornada de paro en sintonía con los reclamos provinciales del sector. La medida de fuerza surge ante el profundo descontento con la última paritaria y la falta de respuestas a problemas estructurales que arrastra el sistema sanitario local.

Belén Villafaña, delegada del SISAP junto a sus compañeras Ingrid y Jessica, explicó los motivos que impulsaron la protesta: “Nos reunimos porque se convocó a un paro por lo mismo que venimos reclamando, que es la recomposición de la masa salarial, el cobro del arancelamiento, la falta de recursos humanos y la falta de negociaciones reales ante los aumentos. En la última reunión de paritarias se firmó en disconformidad con el porcentaje que nos impusieron”.

Al respecto, la delegada aclaró que la firma bajo disconformidad fue una estrategia para no clausurar el diálogo con el Gobierno y la Secretaría de Salud: "Para poder seguir negociando hay que firmar; si decimos que no, directamente se nos cierra la puerta. Por eso ahora pedimos formalmente la reapertura".

La medida de fuerza tuvo un acatamiento dispar debido a la naturaleza del servicio. Mientras que en los consultorios externos algunos médicos decidieron trabajar, el área de Estadística —donde se gestionan y otorgan las citas médicas— se adhirió plenamente al paro.

Esto generó un fuerte nivel de consultas entre los vecinos de Esquel, ya que hoy correspondía la entrega quincenal de turnos para diversas especialidades. Al respecto, Villafaña llevó tranquilidad a la comunidad y confirmó el esquema de reprogramación: “Desde Estadística nos dijeron que el día lunes se reanudan de nuevo los turnos”.

La delegada remarcó que, a pesar de la protesta, los trabajadores van rotando para no descuidar sus puestos de manera definitiva. "La comunidad tiene que saber siempre que somos un servicio esencial. Todos seguimos trabajando de forma más restringida, pero las ventanillas no se cierran y los compañeros siempre van a estar disponibles para atender en caso de una emergencia", enfatizó.

La medida de fuerza actual concluye a la medianoche de este viernes, pero el conflicto está lejos de destrabarse. Si las autoridades provinciales no convocan a una mesa de negociación en el corto plazo, el personal de salud ya tiene ratificado un nuevo plan de lucha. “Ya está presentado un nuevo paro para los días miércoles 20 y jueves 21 de mayo”, anticipó Villafaña, concluyendo que la medida solo se levantará si existe un llamado previo por parte del Gobierno provincial.