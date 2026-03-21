Diez familias de Dolavon recibieron las llaves de sus nuevas viviendas

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó una nueva entrega de viviendas, en este caso en la localidad de Dolavon, donde diez familias de la comunidad recibieron la llave de su primer hogar.

Se trata de una obra licitada en 2022 que permaneció inconclusa tras la suspensión de la obra pública nacional, lo que implicó su financiamiento por parte de la actual gestión, que concretó la terminación de las unidades con recursos propios y avanzará, además, con la ejecución de otras 41 viviendas en la localidad.

El acto se desarrolló este viernes por la tarde y acompañaron al mandatario los secretarios de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; de Ciencia y Tecnología, Guillermo Defossé; el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, Guillermo Espada James; y el intendente de Dolavon, Dante Bowen.

“La vivienda dignifica”

Torres destacó que “es doblemente meritorio poder lograr estas cosas en momentos difíciles, donde hay una recesión que golpea a las arcas provinciales y municipales, y también al bolsillo de todos los argentinos”, y aseguró que “cuando hay solidaridad entre unos y otros, como en el repago de las cuotas de las viviendas, vemos que aquellas obras que estaban paradas desde hace tanto tiempo avanzan, se finalizan y cada vez son más las familias que pueden cumplir el sueño de la casa propia”.

“Estamos hablando, en algunos casos, de familias que esperan hace más de diez años, y detrás de cada vivienda ahora hay un matrimonio que va a ver crecer a sus hijos, formarse profesionalmente y transitar una vida con la tranquilidad de tener un lugar propio, algo que dignifica”, expresó el titular del Ejecutivo, resaltando que “lo más lindo de gobernar, más allá de las complicaciones coyunturales, es poder lograr estas cosas, que son actos de justicia para familias que vienen trabajando y pagando sus impuestos desde hace muchísimo tiempo”.

“Con este gobierno no hay ‘ellos’ ni ‘nosotros’”

“Nos tocó vivir una época en la que, cuando un gobernador se peleaba con un intendente, ese pueblo quedaba a la deriva, sin inversiones ni seguridad, porque algunos creían que ese dinero no era de todos los contribuyentes, sino propio para hacer lo que quisieran. Y, a la hora de gobernar, no hablamos de ‘ellos’ y ‘nosotros’, porque gobernamos para todos los chubutenses”, remarcó el Gobernador.

“Vamos a seguir acompañando a la localidad de Dolavon como lo hicimos cuando nos plantearon que había familias con mucha incertidumbre porque sus viviendas no estaban terminadas. En ese momento dijimos que, a pesar de atravesar un contexto difícil, íbamos a destinar una partida para poder finalizarlas, y así lo hicimos”, señaló Torres, agregando que “en pocos meses más familias de la comunidad van a poder contar con su primera casa para seguir creciendo y desarrollándose, porque, independientemente de lo que ocurra a nivel nacional, con esfuerzo y compromiso las cosas se pueden hacer bien”.

Las diez viviendas entregadas por Torres corresponden a un total de 51 gestionadas ante Nación, las cuales registraban un avance del 40% al momento en que la obra pública nacional fue suspendida. “Las familias quedaron con la incertidumbre y la angustia de no saber qué iba a pasar con sus casas; por eso tomamos la decisión de transferir la obra al IPVyDU, y vamos a estar finalizándolas muy pronto”, concluyó.

Responsabilidad en el pago de cuotas

Por su parte, el titular del IPVyDU, Guillermo Espada James, señaló que “la vivienda siempre es un punto de encuentro de actividades, de obreros y de empresas, pero también implica una responsabilidad en el sentido de ser solidarios, para que como adjudicatarios puedan disfrutar y consolidar ese hogar que es el núcleo de la sociedad”, y agregó que “por este motivo, la construcción de viviendas es tan importante y la Provincia hace este esfuerzo tan grande para cubrir una necesidad básica”.

“Esto también implica ser solidarios con el pago de la cuota de cada vivienda, porque hay muchas familias esperando”, finalizó el funcionario.

Trabajar “por y para la gente”

A su turno, el intendente de Dolavon, Dante Bowen, felicitó a los adjudicatarios de la localidad “que hoy concretan el sueño de la casa propia, en un día de orgullo y felicidad”, y agradeció el compromiso y la celeridad de la Provincia “en la construcción de estas viviendas, que se hicieron en el plazo de ocho meses, en tiempo récord”.

En otro orden, mencionó que “hay 41 viviendas más en otro sector de la ciudad, lo que totaliza 51 casas para nuestra comunidad”, y recordó que todas las unidades “fueron gestionadas ante el Gobierno nacional, pero lamentablemente se paralizaron en 2023, quedando con un 40% de ejecución; por eso nos reunimos con el Gobernador y rápidamente nos pusimos de acuerdo para que la Provincia las finalizara y termine también las que quedan”.

Obra suspendida, finalizada por la actual gestión

Las diez unidades entregadas por el Gobernador se enmarcan en la obra “Proyecto y Construcción de 10 Viviendas en la localidad de Dolavon”, adjudicada a la empresa Treson S.R.L. a partir de la Licitación Pública N° 22/22.

Las viviendas se encuentran emplazadas en el predio comprendido por las calles Ex Combatiente Rubén René Peinipil, gobernador Mario Das Neves, Ex Combatiente Carlos René Ap Iwan y Cacique Inacayal (Circunscripción 1, Sector 4, Manzana 81, Parcelas 1 a 5 y 7 a 11).

Licitada en 2022, la obra tenía un plazo de ejecución de 390 días corridos. Sin embargo, permaneció suspendida hasta su reactivación por parte de la actual gestión, a partir de una inversión total de $153.404.835.

Se trata de viviendas individuales de dos dormitorios, desarrolladas en planta baja, con una superficie de 58,57 metros cuadrados.

En cuanto a las características constructivas, la estructura de hormigón está conformada por fundación tipo platea, columnas y vigas.

Las mamposterías se ejecutan de acuerdo con el siguiente detalle: los muros exteriores son de tipo simple, realizados en ladrillo cerámico hueco de 24x18x33 en la vivienda y de 12x18x33 en el receptáculo del tanque de reserva; mientras que los interiores son de ladrillos cerámicos huecos de 8x18x33, 12x18x33 y 18x18x33, según plano general de arquitectura.

La platea está aislada del terreno natural compactado mediante un film de polietileno de 200 micrones y, en el perímetro exterior de la misma, se ejecuta una capa aisladora sobre la primera hilada de ladrillos.

Cada unidad cuenta con baño, cocina y todas las instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento: eléctrica, sanitaria y de gas, conforme a las normas requeridas por cada ente interviniente. Asimismo, dispone de un tanque de reserva tricapa con capacidad de 1.000 litros, artefactos, broncería y accesorios, cañerías para alimentación y distribución de agua fría y caliente, desagües primarios y secundarios, ventilaciones y pluviales

T.B