10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 21 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 deportes Deportesjuegos comunalesGobernadorIgnacio TorresChubut Deportes
21 de Marzo de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

“Los Juegos Comunales permiten que el deporte llegue a todos los sectores”

Lo destacó el Gobernador de la provincia Ignacio Torres en su recorrida por Esquel
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Hay programas que valen la pena apuntalar, independientemente de las cuestiones políticas. Hay programas que son “cuestiones de estado” y los Juegos Comunales son parte de ellos.

 

Los Juegos Comunales fueron ideados en la provincia de Chubut donde solo participan los pequeños habitantes y los adultos mayores de las comunas rurales y pequeñas localidades.

 

Talentos hay en todos lados. Hay que buscarlos y, una vez que se los encuentra, hay que acompañarlos.

 

En la presentación del Telebingo Deportivo Solidario, que tuvo lugar en la noche del viernes en el Salón Blanco del Hotel Tehuelche, el primer mandatario provincial hizo referencia a este programa que le permite a los niños y niñas de lugares tan alejados a conocer la playa o la cordillera, según su lugar de residencia.

 

señaló lo importante del desarrollo de los Juegos Comunales donde cada habitante de cualquier lugar a la provincia tiene acceso al deporte.

 

Remarcó además los buenos registros de Olivia Conesa quien logró el récord argentino en atletismo U18 y U20 hace algunos días en Buenos Aires, como también valoró el trabajo que se lleva a cabo en la comuna de Paso de Sapo donde los cuatros integrantes del equipo provincial para los Juegos de la Integración Patagónica, en la disciplina del bádminton, son precisamente de esa comuna.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Sin aviso ni vecinos: suben las tarifas de la Cooperativa 
2
 Infraestructura deportiva en: Taccetta recorrió las obras que transformarán a dos clubes de Esquel
3
 "El deporte aleja a los chicos de las drogas": Torres reafirmó su compromiso con los clubes de barrio
4
 Torres respaldó la gestión de Taccetta: "Esquel logró una normalidad revolucionaria"
5
 Regreso esperado: Esquel Rugby Club vuelve a jugar de local con su Primera División
1
 “Los Juegos Comunales permiten que el deporte llegue a todos los sectores”
2
 Pu Pichikeche busca nuevos integrantes: talleres de música y vacantes abiertas
3
 Memoria, Verdad y Justicia: presentaron una obra clave sobre el terrorismo de Estado
4
 Rawson: Desarticulan una banda familiar dedicada al narcomenudeo
5
 “Estábamos confiados por lograr un lugar en el podio”
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -