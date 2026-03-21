“Los Juegos Comunales permiten que el deporte llegue a todos los sectores”

Hay programas que valen la pena apuntalar, independientemente de las cuestiones políticas. Hay programas que son “cuestiones de estado” y los Juegos Comunales son parte de ellos.

Los Juegos Comunales fueron ideados en la provincia de Chubut donde solo participan los pequeños habitantes y los adultos mayores de las comunas rurales y pequeñas localidades.

Talentos hay en todos lados. Hay que buscarlos y, una vez que se los encuentra, hay que acompañarlos.

En la presentación del Telebingo Deportivo Solidario, que tuvo lugar en la noche del viernes en el Salón Blanco del Hotel Tehuelche, el primer mandatario provincial hizo referencia a este programa que le permite a los niños y niñas de lugares tan alejados a conocer la playa o la cordillera, según su lugar de residencia.

señaló lo importante del desarrollo de los Juegos Comunales donde cada habitante de cualquier lugar a la provincia tiene acceso al deporte.

Remarcó además los buenos registros de Olivia Conesa quien logró el récord argentino en atletismo U18 y U20 hace algunos días en Buenos Aires, como también valoró el trabajo que se lleva a cabo en la comuna de Paso de Sapo donde los cuatros integrantes del equipo provincial para los Juegos de la Integración Patagónica, en la disciplina del bádminton, son precisamente de esa comuna.