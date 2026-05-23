Chubut conquistó el doble título de handball en los Juegos Epade 2026

La provincia del Chubut vive un momento de gloria deportiva tras una actuación impecable en los Juegos Epade 2026. En la que fue la primera participación oficial del handball en este torneo, los seleccionados provinciales se quedaron con los dos títulos en juego, ratificando el gran momento que atraviesa la disciplina en la región.

El equipo de varones tuvo una campaña perfecta, ganando la totalidad de sus presentaciones. Tras superar la fase de grupos con triunfos ante Neuquén, Tierra del Fuego y La Pampa, los chubutenses eliminaron a Río Negro en una semifinal muy trabajada.

En la gran final, se volvieron a ver las caras con Neuquén. Fue un duelo sumamente disputado de principio a fin, donde Chubut logró imponerse por 32 a 30, sellando una medalla de oro merecida tras mostrar una solidez colectiva impresionante a lo largo de todo el torneo.

Por su parte, el equipo femenino tuvo un camino de superación constante. Tras finalizar segundas en la etapa inicial —luego de dos victorias y una derrota ante Río Negro—, las chicas ajustaron piezas para la etapa decisiva.

En semifinales, superaron a La Pampa y llegaron a la final con la mentalidad puesta en la revancha contra Río Negro. En el duelo decisivo, el conjunto chubutense fue muy superior y se impuso con autoridad por 23 a 17, coronando un torneo donde supieron reponerse a tiempo para alcanzar la cima del podio.

Campaña del Campeón

Seleccionado Masculino

Fase inicial:

Chubut 29-26 Neuquén

Chubut 39-25 Tierra del Fuego

Chubut 29-18 La Pampa

Semifinal: Chubut 24-21 Río Negro

Final: Chubut 32-30 Neuquén

Seleccionado Femenino

Fase inicial:

Chubut 30-13 Neuquén

Chubut 24-8 Tierra del Fuego

Chubut 13-20 Río Negro

Semifinal: Chubut 28-25 La Pampa

Final: Chubut 23-17 Río Negro











M.G





