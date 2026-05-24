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Por Redacción Red43

Mariana Ojeda se consagró Campeona Iberoamericana de XCM en Chile

Tras una dura caída y un circuito extremo en Atacama, la ciclista argentina logró la medalla de oro en la categoría Damas A. "Representar a mi país y dejarlo en lo más alto es un sueño cumplido", expresó la deportista.
Por Redacción Red43

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El ciclismo argentino está de fiesta. Mariana Ojeda se consagró Campeona Iberoamericana de XCM en la categoría Damas A, tras una destacada actuación en el certamen disputado en Atacama, Chile. La deportista, que lleva años de preparación, describió el logro como un "sueño cumplido" tras una jornada que puso a prueba no solo su capacidad física, sino también su fortaleza mental.

 

La competencia en el desierto chileno presentó dificultades extremas. Ojeda debió afrontar el desafío de correr en altura, comenzando a 2.400 metros sobre el nivel del mar, sin haber tenido una aclimatación previa prolongada. "Fue una competencia muy compleja. Solo pude llegar cinco días antes para adaptarme y luego ya estaba en la línea de largada", relató.

 

El recorrido, que abarcó cerca de 75 kilómetros en la primera jornada —fecha oficial del Iberoamericano—, incluyó parajes emblemáticos como el Valle de la Luna, Las Cornisas y Catarpe. La ruta fue extremadamente exigente, con terrenos de arena, piedras, cruces de río y tramos técnicos que la ciclista enfrentó por primera vez en su carrera.

 

La carrera tuvo un momento de máxima tensión alrededor del kilómetro 25, cuando Mariana sufrió una dura caída tras el choque de la competidora que iba delante suyo. "Volé de la bici; nunca había tenido una caída así, fue terrible", recordó.

 

A pesar de los fuertes golpes y del dolor, la ciclista decidió continuar. "Tuve que bajar el ritmo, pero me aferré a las ganas de llegar. Pasé chicas y chicos, no me importaba nada más que terminar", explicó. Su determinación fue tal que solo descubrió que era la ganadora de la medalla de oro al llegar a su alojamiento. "Fue una felicidad inmensa, lloré de la alegría", confesó emocionada.

 

Detrás de esta medalla hay meses de entrenamiento riguroso bajo condiciones climáticas adversas y un enorme sacrificio familiar para financiar su participación. Mariana destacó el esfuerzo compartido para poder costear el viaje, realizar pagos parciales y mantenerse enfocada.

 

"Fue mucho esfuerzo el que hicimos como familia para que yo hoy pueda estar acá representando al país. Obtener este oro para mi patria y para mi ciudad, que es donde vivo y entreno, es un sueño cumplido", concluyó la flamante campeona.




M.G

 

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