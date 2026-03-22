Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 22 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad matebingoSOEMEEsquel
22 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Gran Matebingo en el Salón SOEME

El próximo martes se realizará un encuentro recreativo con sorteos de canastas y dinero en efectivo en las instalaciones del gremio, donde los asistentes podrán acceder a un servicio de buffet. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La jornada iniciará a las 15:00 horas en el Salón SOEME, ubicado en el centro de la ciudad. La organización dispuso que los interesados pueden adquirir sus cartones de manera anticipada a un valor de 4.500 pesos, mientras que el remanente se venderá en la entrada del salón por un costo de 5.000 pesos hasta agotar el cupo disponible.

 

 

 

Para participar de la actividad se solicita a los concurrentes asistir con su propio equipo de mate para compartir la tarde. Los premios principales consisten en órdenes de compra, productos alimenticios y sumas de dinero en efectivo que se entregarán durante el desarrollo de los sorteos. Quienes deseen obtener sus pases previos o realizar consultas sobre el evento pueden comunicarse al número telefónico 2945404126 para asegurar su lugar en el recinto.

 

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Grave denuncia y pedido de clausura para un hogar de ancianos en Trevelin
2
 Eficacia policial en Esquel: Recuperan celulares y botín de un robo a comercio
3
 Volver a casa para cumplir un sueño
4
 Oportunidad para emprendedores: llega a AJUPETRE una gran feria de telas por kilo
5
 Día Mundial del Agua: alerta global de la ONU y emergencia hídrica en Esquel
1
 Ingeniero chubutense integra proyecto espacial vinculado a la Luna
2
 Gran Matebingo en el Salón SOEME
3
 El Hospital de Esquel define el futuro de su Cooperadora en plena Asamblea
4
 El endeudamiento como recurso de subsistencia en los hogares argentinos
5
 El arte de la improvisación: aprendiendo con Diego Recagno
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -