Gran Matebingo en el Salón SOEME

La jornada iniciará a las 15:00 horas en el Salón SOEME, ubicado en el centro de la ciudad. La organización dispuso que los interesados pueden adquirir sus cartones de manera anticipada a un valor de 4.500 pesos, mientras que el remanente se venderá en la entrada del salón por un costo de 5.000 pesos hasta agotar el cupo disponible.

Para participar de la actividad se solicita a los concurrentes asistir con su propio equipo de mate para compartir la tarde. Los premios principales consisten en órdenes de compra, productos alimenticios y sumas de dinero en efectivo que se entregarán durante el desarrollo de los sorteos. Quienes deseen obtener sus pases previos o realizar consultas sobre el evento pueden comunicarse al número telefónico 2945404126 para asegurar su lugar en el recinto.

E.B.W.