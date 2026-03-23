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23 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Regreso y presión: la agenda que espera a Milei

Tras su viaje a Hungría, el Presidente busca retomar la agenda local mientras persisten las polémicas políticas dentro del Gobierno.
Por Redacción Red43

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El presidente Javier Milei regresó este domingo a Argentina luego de su participación en la CPAC en Hungría, donde mantuvo reuniones con autoridades y brindó un discurso. De inmediato, se prepara para encarar una semana corta pero decisiva, atravesada por conflictos políticos internos.

 


El mandatario busca retomar el control de la agenda nacional, marcada en los últimos días por el impacto del caso $Libra y la situación del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien fue respaldado públicamente por el oficialismo pese a las críticas.

 


Aunque circularon versiones sobre posibles cambios en el gabinete, desde el entorno del Gobierno descartaron modificaciones y ratificaron la continuidad del funcionario. También negaron rumores sobre eventuales reemplazos que involucraban a figuras como Sandra Pettovello, Karina Milei o Diego Santilli.

 


En paralelo, el Ejecutivo avanza en su estrategia legislativa a través de la mesa política, con proyectos clave en agenda como reformas vinculadas a propiedad privada, discapacidad, financiamiento universitario y el Código Penal.

 


Con un lunes no laborable y el feriado del 24 de marzo, la actividad política retomará fuerza a partir del miércoles, en un contexto donde el Gobierno busca sostener la unidad interna y avanzar con su programa.

 

 

 

R.G.

 

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