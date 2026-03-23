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Por Redacción Red43

Charla en Esquel: ¿Por qué la fecha de la Pascua cambia año tras año?

El Complejo Plaza del Cielo invita a un nuevo encuentro abierto y gratuito para explorar el vínculo entre astronomía y calendario.
Por Redacción Red43

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El Complejo Plaza del Cielo realizará una nueva edición de su Ciclo de Charlas 2026 este miércoles 25 de marzo a las 21 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal, con entrada libre y gratuita.

 

En esta oportunidad, el especialista Néstor Camino brindará la charla titulada “¿Por qué la fecha de la Pascua cambia año tras año?”, donde se abordará la relación entre los fenómenos astronómicos y la organización del calendario.

 

El encuentro propone un espacio participativo de intercambio, en el que los asistentes podrán realizar preguntas y debatir sobre temas vinculados a la astronomía. La actividad tendrá una duración aproximada de una hora y media, y se solicita puntualidad.

 

 

 

 

R.G.

 

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