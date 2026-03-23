Charla en Esquel: ¿Por qué la fecha de la Pascua cambia año tras año?

El Complejo Plaza del Cielo realizará una nueva edición de su Ciclo de Charlas 2026 este miércoles 25 de marzo a las 21 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal, con entrada libre y gratuita.

En esta oportunidad, el especialista Néstor Camino brindará la charla titulada “¿Por qué la fecha de la Pascua cambia año tras año?”, donde se abordará la relación entre los fenómenos astronómicos y la organización del calendario.

El encuentro propone un espacio participativo de intercambio, en el que los asistentes podrán realizar preguntas y debatir sobre temas vinculados a la astronomía. La actividad tendrá una duración aproximada de una hora y media, y se solicita puntualidad.

R.G.