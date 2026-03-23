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23 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Taller de plantas silvestres y herboristería en Trevelin

La capacitación, impulsada por el CECAIN y el INTA, propone aprender a identificar especies y elaborar un botiquín natural para el otoño.
Por Redacción Red43

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Con la llegada del otoño, el CECAIN junto al INTA lanzaron el taller “Las Plantas Silvestres y el Botiquín Herbario de Otoño”.

 

La actividad, a cargo de la Licenciada María Pemberton, está destinada a todo público y propone aprender a reconocer plantas locales y utilizarlas con fines medicinales.

 

 

 

La actividad se realizará el sábado 11 de abril, de 9:30 a 17:00 horas, en Trevelin. Es arancelada y con cupos limitados. Para inscribirse, se puede llamar al 2945 465453 o escribir a entreplantasyangeles@gmail.com.

 

 

 

R.G.

 

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