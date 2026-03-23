Taller de plantas silvestres y herboristería en Trevelin

Con la llegada del otoño, el CECAIN junto al INTA lanzaron el taller “Las Plantas Silvestres y el Botiquín Herbario de Otoño”.

La actividad, a cargo de la Licenciada María Pemberton, está destinada a todo público y propone aprender a reconocer plantas locales y utilizarlas con fines medicinales.

La actividad se realizará el sábado 11 de abril, de 9:30 a 17:00 horas, en Trevelin. Es arancelada y con cupos limitados. Para inscribirse, se puede llamar al 2945 465453 o escribir a entreplantasyangeles@gmail.com.

R.G.