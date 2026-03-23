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23 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

El Telebingo llevó premios y acción social a Gastre

Un vecino de la localidad se llevó un millón de pesos en efectivo, y 15 instituciones de esa y otras comunas rurales vecinas recibieron acción social directa para áreas clave como salud y educación.
Por Redacción Red43

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El Telebingo Chubutense volvió a desplegar toda su magia este domingo por la noche en la localidad de Gastre, donde el emblemático juego de Lotería del Chubut reunió a una gran cantidad de vecinos en un gimnasio municipal colmado.

 

La jornada contó con la presencia del gerente general del Instituto de Asistencia Social (IAS) – Lotería del Chubut, Daniel Cambon Rubí; el subsecretario de Cultura de la provincia, Osvaldo Labastié; el jefe comunal de Gastre, Marcelo Aranda; el jefe comunal de Paso del Sapo, Víctor Candia; y Pedro Goyeneche, de Lagunita Salada.

 

En el marco del evento, 15 instituciones de Gastre y de comunas vecinas recibieron importante acción social directa, destacándose aportes destinados a áreas clave como salud y educación.

 

“Es un orgullo poder llegar a cada rincón de la provincia con estos bienes y acompañar a las instituciones para que continúen cumpliendo el rol fundamental que desempeñan día a día. Esto responde a un pedido de nuestro gobernador Ignacio ‘Nacho’ Torres”, expresó Cambon Rubí.

 

Luego dio inicio el tradicional juego, que comenzó con una gran sorpresa: el primer premio salió entre el público presente, y un vecino de la localidad se llevó un millón de pesos en efectivo.

 

“Es una gran alegría. Quiero agradecer por este premio y a Lotería del Chubut por estar presentes en nuestra comuna”, manifestó el flamante ganador.

 

Las siguientes rondas continuaron distribuyendo importantes premios en efectivo en distintos puntos de la provincia, consolidando una noche cargada de emoción y expectativa.

 

El cierre estuvo a cargo de la banda cuartetera Franky Loop, que brindó un homenaje a la reconocida banda “Los Palmeras”, haciendo vibrar y bailar a todos los presentes.

 

Una vez más, el Telebingo Chubutense ratificó su compromiso de llevar entretenimiento, premios y acción social a cada rincón del territorio provincial.

 

 

 

R.G.

 

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