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Por Redacción Red43

Murió la “Abuela Lalala”, símbolo del Mundial 2022

Cristina Mariscotti, la jubilada de Liniers que se volvió viral alentando a la Selección, falleció a los 79 años tras una descompensación.
Por Redacción Red43

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Cristina Mariscotti, conocida como la “Abuela Lalala”, murió a los 79 años luego de sufrir una insuficiencia cardíaca a principios de marzo. La mujer se había hecho famosa durante el Mundial de Qatar 2022 por celebrar los goles de la Selección en la puerta de su casa, en el barrio de Liniers.

 

Su carisma y el popular canto que le dedicaron los “Pibes de Luro” la convirtieron en un ícono de los festejos y en una figura muy querida en redes sociales. Hincha de Boca y admiradora de Lionel Messi, fue considerada por muchos como una cábala durante la competencia.

 

Sus vecinos la despidieron con una misa, recordándola como un símbolo de alegría y pasión futbolera.

 

 

 

R.G.

 

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