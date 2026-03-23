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23 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Alta informalidad laboral: más del 40% de los trabajadores está fuera del sistema

Los últimos datos disponibles, correspondientes al cierre de 2025, muestran un mercado laboral con fuerte precarización y dificultades de acceso al empleo formal, especialmente entre los jóvenes.
Por Redacción Red43

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Durante el cuarto trimestre de 2025, la informalidad laboral alcanzó al 43% de los trabajadores, lo que implica que más de 4 de cada 10 personas ocupadas no cuentan con cobertura legal, impositiva ni de seguridad social. Estos datos, si bien corresponden al cierre del año pasado, funcionan como referencia del escenario con el que comenzó 2026.

 

En paralelo, el INDEC informó que el desempleo se ubicó en el 7,5% en ese período, con una suba cercana a un punto porcentual en comparación interanual.

 

Según un informe de la UBA, una parte importante de quienes trabajan en la informalidad se encuentra en situación vulnerable: el 32% vive en hogares pobres y otro 27% está en riesgo de caer en la pobreza.

 

El impacto es especialmente fuerte entre los jóvenes: 7 de cada 10 trabajadores de entre 16 y 24 años tienen empleos informales, lo que refleja las dificultades para insertarse en el mercado laboral. En contraste, los niveles más bajos se registran en el grupo de 45 a 64 años.

 

El estudio también advierte que la informalidad se mantiene en niveles elevados desde hace más de una década y que Argentina se ubica entre los países con mayor proporción de empleo no registrado en América Latina. No obstante, estos indicadores podrían variar a lo largo de 2026 a medida que se actualicen los datos oficiales.

 

 

 

R.G.

 

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