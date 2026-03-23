“Criatura” llega al Melipal con una propuesta intensa y reflexiva

El grupo Delirio Escénico presentará la obra “Criatura”, del dramaturgo Eugenio Griffero, adaptada por Julieta Caravaggio y Lucas Barbagallo. La función será el sábado 28 de marzo a las 21 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal.



La propuesta plantea un espacio escénico cargado de tensión, donde una Criatura expone los dolores más profundos de una humanidad que parece avanzar contra sí misma. En ese recorrido, surge una búsqueda de liberación que da lugar a la aparición de una Diosa, generando un diálogo intenso sobre la creación, el poder y la libertad.



La puesta cuenta con las actuaciones de Julieta Caravaggio y Maiki Álvarez, bajo la dirección de Lucas Barbagallo.



Las entradas tienen un valor de $12.000, con promoción de 2 por $20.000. Los cupos son limitados y las reservas pueden realizarse al 351 6654302.

R.G.