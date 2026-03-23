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Por Redacción Red43

Torres entregó las primeras viviendas a familias afectadas por los incendios en la Cordillera

El gobernador encabezó la entrega en Epuyén y El Hoyo, donde vecinos comienzan a reconstruir sus vidas tras perderlo todo.
Por Redacción Red43

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A pocos meses de los incendios que arrasaron con hogares y recuerdos en la Cordillera, el gobernador Ignacio Torres encabezó este fin de semana la entrega de las primeras viviendas a familias de Epuyén y El Hoyo.

 

Las casas fueron construidas con mano de obra local y forman parte de un compromiso asumido desde el primer momento: acompañar a quienes lo perdieron todo y avanzar en la reconstrucción.

 

Aunque el dolor por lo ocurrido sigue presente, las nuevas viviendas representan un punto de partida para muchas familias que buscan volver a empezar. Desde el Gobierno provincial destacaron también la fortaleza de las comunidades afectadas y aseguraron que el acompañamiento continuará en este proceso de recuperación.

 

 

 

R.G.

 

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