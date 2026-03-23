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23 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Lunes con marcado descenso térmico: llegó el otoño!

Tras un domingo templado, el SMN anticipa un lunes con marcado descenso térmico en Esquel. Se espera una máxima de 14°C y una mínima de 4°C, con nubosidad variable y vientos leves del sector oeste.
Por Redacción Red43

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La ciudad de Esquel iniciará la semana bajo condiciones meteorológicas marcadamente otoñales, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Para hoy lunes 23 de marzo, se espera un notable descenso de temperatura que se hará sentir desde las primeras horas de la jornada, con una mínima que se ubicará en los 4°C y una máxima que apenas alcanzará los 14°C en horas de la tarde.

 

El cielo permanecerá mayormente cubierto durante gran parte del día, presentando intervalos de nubosidad variable que podrían dar lugar a lloviznas aisladas en las zonas más altas de la cordillera. Acompañando este frente fresco, se prevén vientos leves a moderados provenientes del sector oeste, con ráfagas intermitentes que podrían reducir la sensación térmica en sectores despejados y rutas de acceso a la localidad.

 

Ante este panorama de tiempo inestable y frío, se recomienda a los vecinos y transportistas circular con precaución, especialmente en el tramo de la Ruta Nacional 259, y mantener el abrigo adecuado frente al cambio brusco de las condiciones climáticas respecto al cierre del fin de semana.

 

 

 

 

E.B.W.

 

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