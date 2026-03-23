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23 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Fontana jugo con Independiente en el arranque el Torneo de Mini Básquet

Comenzó la fiesta de la naranja. A través de este deporte se forman amigos para siempre
Por Redacción Red43

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Dio comienzo en el gimnasio de Fontana de Trevelin el torneo de Mini Básquet donde toman parte los clubes cordilleranos. En este caso, en la jornada del sábado y en tres categorías, el elenco Rojinegro de Trevelin recibió la visita de Independiente Deportivo, entidad que va teniendo un gran desarrollo en este deporte.

 

 

Con las categorías U9, U11 y U13, la jornada se vivió a pleno con los partidos de Mini Básquet, siendo el primero de muchos que ocurrirán en el transcurso del año.

 

Por otra parte, los coordinadores de Independiente recuerdan los días horarios que entrenan las categorías formativas en el gimnasio “Pioneros del 30”.

 

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