Festival del Alfajor 2026: Récord mundial, shows nacionales y turismo en Semana Santa

El próximo 3 y 4 de abril, en plena Semana Santa, Lago Puelo será escenario de uno de los eventos más esperados de la Patagonia: la tercera edición del Festival del Alfajor 2026, que este año buscará hacer historia con un ambicioso objetivo: crear el alfajor más grande del mundo.

Un récord mundial que pone a Lago Puelo en el mapa

La organización municipal del festival se propuso superar todas las marcas previas con la elaboración de un alfajor gigante de 800 kilos, que aspira a convertirse en el nuevo récord mundial. Este coloso dulce estará compuesto por chocolate, dulce de leche y dulce de frutos del bosque, combinando sabores tradicionales con identidad patagónica.

El proyecto estará a cargo de la panadería Delicias del Lago, mientras que el dulce será provisto por Cabañas Lago Puelo. Como en ediciones anteriores, el alfajor será compartido de manera gratuita con el público.

Shows musicales de nivel nacional

El festival será una fiesta gastronómica, y también un espectáculo cultural con artistas nacionales:

Mala Fama, liderada por Hernán Coronel, cumbia nacional.

Campedrinos, ganadores del reconocimiento “Consagración” en el Festival Nacional de Cosquín 2026 y con paso por Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, llevarán folclore joven al escenario.

Competencia nacional: el mejor alfajor del país

Productores de toda la Argentina llegarán a Lago Puelo para competir y exhibir sus creaciones. El gran premio será el título de: “El Mejor Alfajor del Festival del Alfajor 2026”

Además, este año se suman nuevas categorías que valoran la diversidad y creatividad del sector: alfajor de autor, alfajor de maicena, alfajor de murra, alfajor de mosqueta, y alfajor con identidad patagónica. Cada productor podrá participar en múltiples categorías.

Turismo, gastronomía y reactivación económica

El evento busca impulsar el turismo en Comarca Andina, tras una temporada de verano afectada por incendios. La convocatoria y la repercusión nacional que generará el intento de récord mundial apuntan a fortalecer la economía local durante Semana Santa.

Mucho más que alfajores: actividades para toda la familia

Durante las dos jornadas, habrá una agenda que incluye: shows en vivo con artistas nacionales y locales, degustaciones de alfajores, food trucks y beer trucks, masterclass gastronómicas, paseo de artesanos, competencias deportivas, sorteos y premios.

Entre los premios se hay una moto 0 km y un Smart TV 55” 4K.

O.P.