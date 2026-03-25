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25 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Taxis, Parque Industrial y presupuesto: el Concejo de Esquel define el temario de su próxima sesión

El presidente del HCD, Rubén Álvarez, adelantó los detalles del próximo encuentro legislativo en el recinto, donde se tratarán diversos proyectos y despachos de comisión para la ciudad. 
Por Redacción Red43

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El presidente del Honorable Concejo Deliberante de Esquel, Rubén Álvarez, brindó precisiones sobre el desarrollo de la próxima sesión ordinaria que llevará adelante el cuerpo legislativo local. En diálogo con Red43, el referente parlamentario destacó que el orden del día contempla diversos proyectos de relevancia para la comunidad, entre los que sobresale el análisis de la actualización tarifaria para el servicio de taxis. Al respecto, el titular del HCD fue claro sobre el rol del cuerpo al señalar que estamos trabajando para dar una respuesta equilibrada que permita la sustentabilidad del servicio sin descuidar el bolsillo de los vecinos que lo utilizan a diario.

 

Asimismo, Álvarez remarcó la importancia de avanzar con paso firme en el marco legal del Parque Industrial, un eje estratégico que requiere consensos técnicos para impulsar el desarrollo productivo en la región. Sobre este punto, el concejal afirmó que es fundamental corregir los errores administrativos del pasado porque el Parque Industrial es la herramienta que Esquel necesita para generar empleo genuino y atraer inversiones reales. La sesión ordinaria representa el ámbito institucional donde los ediles plasmarán el trabajo realizado en las comisiones previas, abordando también expedientes de presupuesto y pedidos vecinales. De esta manera, aseguró que el cronograma legislativo continúa su marcha según lo previsto, priorizando la consolidación de herramientas legales que den respuesta a los asuntos urgentes y de planificación para la ciudad.

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

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