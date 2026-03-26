Dicasur: provincia ratificó el acompañamiento a los ex trabajadores

El Secretario de Trabajo provincial, Nicolas Zarate, explicó la actualidad del caso que involucra al Frigorífico Dicasur y el reclamo de sus trabajadores.



La visita del funcionario a la región tiene en su agenda la reunión con los trabajadores: “En primera instancia, por pedido del gobernador, es tener conocimiento real de cuál es el estado de situación de cada uno de los trabajadores, porque sabemos que hay distintas instancias, algunos tienen un representante, otros tienen otro, algunos pudieron haberse considerado despedidos, otros pueden estar esperando esto se reactive. Entonces, bueno, escuchar también a ellos y evacuar un poco las dudas que puedan llegar a tener al respecto y en algún punto acompañar todo este proceso, sea de reactivación, de traspaso o lo que fuere”.



La búsqueda del traspaso de la empresa hacia nuevos dueños: “es lo que se busca, que se sostengan las fuentes de trabajo, que la firma pueda continuar de manera normal y que los trabajadores, sobre todo, puedan continuar con sus tareas. Esperemos que haya novedades, pero en primera instancia, nosotros hoy lo que nos ocupamos es justamente de estar al lado de los trabajadores, dándoles las herramientas que ellos necesitan para poder evacuar sus dudas y también respaldarlo respecto a la representación técnica, jurídica y legal”.



El proceso formal y las audiencias necesarias con las distintas partes: “hubo tres audiencias formales en la Secretaría de Trabajo. Hubo reuniones también porque en algún momento hubo una intención de un traspaso. La Secretaría de Trabajo es una instancia administrativa que está previo a lo judicial, que tiene plazos, tiene un proceso y tiene tiempo. Lo que no significa que una vez terminado el plazo administrativo, los trabajadores no vayan a seguir siendo asesorados y acompañados por nosotros”.



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