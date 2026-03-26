“Me quedan pocos días”, el dramático último testimonio de la joven que le puso fecha a su muerte

Noelia Castillo Ramos tiene 25 años y ha tomado una decisión estremecedora que ha generado debate, y hasta la oposición de su propia familia. En medio de un duro momento que atraviesa desde hace un tiempo, la joven española pidió a la Justicia que le concedan su voluntad de someterse a la eutanasia, algo que le fue otorgado y que se cumplirá este jueves 26 de marzo. A horas de morir, dio una entrevista televisiva en la que dio un dramático testimonio, que ella mismo pidió se emita antes de su drástica decisión.

La joven oriunda de Barcelona quedó parapléjica en 2022, cuando cayó desde un quinto piso tras un episodio traumático donde quiso quitarse la vida. Noelia Castillo Ramos ha intentado suicidarse en varias ocasiones desde la adolescencia. Como consecuencia de aquel grave episodio ocurrido hace cuatro años, comenzó a convivir con dolores persistentes y una fuerte dependencia.

Su caso no solo recorrió tribunales de distintas instancias, sino que también dejó al descubierto una tensión profunda: quién decide sobre el final de la propia vida cuando el sufrimiento se vuelve permanente.

Pero finalmente su deseo se cumplirá, y después de 20 meses de lucha, la eutanasia que solicitó se ejecutará este jueves 26 de marzo, después de un largo proceso judicial y la oposición de su padre.

Noelia tiene dos hermanas, y pasó duros momentos desde la separación de sus padres. Estuvo en varios hogares durante su infancia. Ya en la adolescencia, en medio de varios tratamientos le diagnosticaron trastorno límite de personalidad con ideas paranoides y suicidas. "No tenía metas ni objetivos y sigo sin tenerlos", reconoció.

Su proceso judicial que comenzó hace 20 meses surgió luego de aquel episodio en el que intentó suicidarse, según el testimonio de su padre, después de un abuso sexual.

"Me llamo Noelia Castillo Ramos, tengo 25 años y me quedan cuatro días, porque el 26 (de marzo) ya me hacen la eutanasia”, así se presentó la joven en su única entrevista televisiva concedida al programa 'Y ahora Sonsoles’, de Antena 3, grabada días antes de su muerte. Fue la propia joven la que pidió que estas declaraciones sean emitidas antes de su muerte, ya que manifestó su deseo de verla.

Se trata de su única aparición pública en todo este proceso. Noelia ha mantenido en todo momento una posición firme, a pesar de la oposición de sus padres. “Lo tenía muy claro desde el principio”, afirmó en las declaraciones que dio desde la casa de su abuela materna.

“Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia, porque soy un pilar, pero la felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la de una hija o de la vida de una hija”, afirmó.

"Y me voy y se quedan con todo el dolor, pero yo pienso y todo el dolor que yo he sufrido todos estos años. Solo quiero irme en paz y dejar de sufrir, ¿Para qué me quiere viva, para tenerme en un hospital?”, manifestó.

"No puedo más con esta familia, no puedo más con estos dolores, con todo lo que me atormenta en la cabeza por lo que he vivido", dijo. Y aseguró que "antes de pedir la eutanasia ya veía mi mundo muy oscuro".

En medio de este proceso, su decisión generó el alejamiento y enojo de su padre, quien según relata, llegó a decirle que “para él ya estaba muerta”, en un contexto de enfrentamiento que se ha trasladado también a los tribunales.

Pero su madre, Yolanda, ha pasado de la oposición a una aceptación resignada, en medio del dolor. “No estoy conforme, pero siempre voy a estar a su lado”, afirma. Y tomó la decisión de acompañarla hasta el final.