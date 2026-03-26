12° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 26 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 deportes DeportesChubut DeportesBadmintonPaso del Sapodenis krieger
26 de Marzo de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

Confirmaron el equipo de Badminton para los Juegos de la Integración Patagónica

Ian Cárdenas, de Paso del Sapo, será el cuarto integrante del elenco provincial
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Hay tres noticias importantes dentro de este boletín. Una de ellas es que tanto Ricardo Acuña como Denis Krieger confirmaron al cuarto integrante del equipo chubutense que participará en los Juegos de la Integración Patagónica en la disciplina de Bádminton.

 

Precisamente Ian Cárdenas, también oriundo de Paso del Sapo, fue el cuarto jugador confirmado para integrar el equipo provincial, según lo confirmó esta mañana el profesor Denis Krieger a este medio.

 

Recordemos que el equipo chubutense está formado, de manera total por jugadores y jugadoras de Paso del Sapo, a saber: Sharon Martínez, Julieta Diaz, Ian Cárdenas y Asael Krieger, quienes viajarán a Tierra del Fuego para participar en los Juegos de la Integración Patagónica.

 

La segunda gran noticia tiene que ver con un viaje previo que hará este equipo hacia la localidad chilena de Temuco donde participará de un torneo binacional, que servirá de antesala a los Juegos de la Integración Patagónica.

 

Este viaje ya está confirmado, según lo destacó Milton Reyes, presidente de Chubut Deportes, cuya entidad colaborará con el traslado del equipo.

 

El torneo se jugará durante el fin de semana del 11 y 12 de abril en Temuco, Capital de la Región de la Araucanía, cuyo torneo binacional de Badminton servirá para la puesta a punto del equipo provincial para los Juegos de la Integración Patagónica, conocida con la sigla de JIP.

 

Y la tercera información, no menos importante, es que también viajará a Temuco el joven Dylan Uriel Vázquez, quien a punto estuvo de integrar el equipo provincial para los Juegos de la Integración.

 

 

Lo increíble de este jovencito, que mide 1.90 mts y tiene apenas 15 años, es que en el momento del evaluativo jugó descalzo, no tenía zapatillas adecuadas y, desde Chubut Deportes, se comprometieron a suministrarle las zapatillas necesarias para la práctica de este deporte y encima lo incluyeron en el equipo que viajara a Chile.

 

Y hay un Bonus Track en la información. Según se pudo saber, le solicitaron a Ricardo Acuña (un referente del bádminton a nivel nacional) que haga un escrito para que sea presentado a la Legislatura de la Provincia con la idea de reconocer a la localidad de Paso del Sapo por el trabajo que se está llevando a cabo con este deporte.

 

Recordemos que un poco en broma (y mucho enserio) escribimos que Paso del Sapo debía ser nominada Capital Provincial del Bádminton.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Sin vuelta atrás: el Casino cierra sus puertas y ofrece pagar la mitad de las indemnizaciones
2
 Trabajadores del Casino: “Todavía no sabemos si vamos a cobrar”
3
 "Somos gente laburadora que quiere seguir laburando”
4
 Taccetta sobre el Casino: “No teníamos ninguna notificación sobre una situación de crisis”
5
 “Me quedan pocos días”, el dramático último testimonio de la joven que le puso fecha a su muerte
1
 Semana Santa en Trevelin: preparan la Expo Feria 2026 con artesanos y productores
2
 Oratoria con Confianza: "Estamos muy contentos de llegar por primera vez a la comarca"
3
 Escuela 705: estudiantes de 6°4° impulsan una iniciativa solidaria en los baños
4
 Confirmaron el equipo de Badminton para los Juegos de la Integración Patagónica
5
 Sin vuelta atrás: el Casino cierra sus puertas y ofrece pagar la mitad de las indemnizaciones
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -