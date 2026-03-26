Explotó el otoño en la Comarca Andina

El otoño 2026 comenzó en un fin de semana largo, lluvioso y necesario para la Comarca Andina.

Durante esos días, las postales se multiplicaron en las redes sociales y tanto vecinos como turistas se deslumbraron con la paleta de colores única de la región.

El Bolsón se caracteriza por su Cerro Piltriquitrón, oscilando entre purpura o blanco dependiendo las nevadas, pero el otoño lo devolvió multicolor, entre los arco iris de la esperada lluvia.

El temporal que tanto se deseó durante el verano de incendios, se hizo extensivo durante la ultima semana, junto con un viento creciente que agitó las primeras hojas secas del follaje.

Claro que los arboles nativos son perennes, matizando el verde perpetuo con los dorados restos de un tiempo que pasó y una naturaleza que nos da la posibilidad de ver todo distinto, de lugar a lugar y de estación a estación.

SL