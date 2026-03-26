Le debían dinero y no anduvo con vueltas: “Si no pagan le vamos a quemar la casa”

Se concretó este miércoles, en el juzgado penal del barrio Roca la audiencia de control de detención y formalización por amenazas coactivas que tiene como imputado a Maximiliano Bellido. La representante de fiscalía solicitó se declare legal su detención, se le formalice el hecho en su contra y se dicte su prisión preventiva. Por su parte la defensa planteó la ilegalidad de la detención y se opuso al dictado de la preventiva.

Finalmente, la jueza penal resolvió declarar legal la detención del imputado, autorizó la apertura de la investigación del caso y dictó la prisión preventiva de Bellido por el término de un mes, como lo solicitara la fiscalía.

El hecho a investigar acontece el pasado 24 de marzo de 2026, a las 11.10 aproximadamente, cuando Maximiliano Bellido y otro sujeto aún no identificado se hicieron presentes a bordo de una moto en un domicilio en calle Código 2487 y consultaron por su hijo al propietario, que les debía dinero.

Les contesta que no se encontraba y éstos le profirieron amenazas. “Si no pagan los vamos a cagar a tiros y quemar la casa”. Seguido emprenden la huida.

La víctima se comunica con personal policial y Bellido es detenido a cinco cuadras del hecho. Calificando provisoriamente el mismo como “amenazas coactivas” en calidad de “coautor” para Bellido. La procuradora de fiscalía a continuación solicitó se autorice la apertura de la investigación del caso por el plazo de Ley. En base a las características del hecho, el comportamiento del imputado en otras causas, su falta de arraigo, encontrándose en etapa de libertad condicional, se ha visto vinculado con numerosos delitos, por lo cual ante el peligro de fuga solicitó se dicte la prisión preventiva del imputado por un mes.

Por su parte la defensora, luego de la declaración de su asistido, planteó “la ilegalidad de la detención, por inconsistencias en el Acta de detención y el desfasaje horario”. Hay “varias actividades del personal policial que interrumpe la flagrancia”, continuó la defensora. No se opuso a la apertura de la investigación, pero sí al dictado de la prisión preventiva ya que el proceso se puede cautelar de otra forma. Requiriendo la libertad de su asistido una vez finalizada la audiencia.

Para concluir, la jueza penal resolvió declarar legal la detención del imputado Bellido, autorizó la apertura de la investigación de la causa y dictó la prisión preventiva de Bellido por un mes, como lo solicitara la fiscalía.

Presidió la audiencia Daniela Arcuri, jueza penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Gabriela Gómez, procuradora de fiscalía; en tanto que la defensa del imputado fue ejercida por Luciana Risso, abogada adjunta de la Defensa Pública.