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Por Redacción Red43

Crea del Blanco cuestionó la "doble vara" de la oposición y respaldó la audiencia pública

El concejal Rafael Crea del Blanco defendió la participación en la audiencia de la Cooperativa 16 de Octubre y denunció hipocresía en los bloques opositores respecto a los Derechos Humanos.
Por Redacción Red43

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El concejal Rafael Crea del Blanco, del Bloque Juntos por el Cambio, se refirió en su hora de preferencia a la audiencia pública, apoyando a los dichos de su par Arrúa Zieseniss al respecto de la audiencia de la Cooperativa. Subrayó la importancia de la presencia física y el compromiso directo en los espacios de participación ciudadana antes de emitir juicios de valor desde la comodidad de la vereda opuesta. Al respecto, manifestó que como bien dijo la concejal Arrúa, para poder criticar hay que ir y hay que estar, ya que de lo contrario solo se trata de tirar piedras todo el tiempo desde afuera. Reafirmó su postura como representante del pueblo señalando que la audiencia es el ámbito donde deben hacerse los planteos necesarios.

 

El edil insistió en que si existen cuestiones para corregir en el funcionamiento de la prestataria de servicios, el camino es el diálogo frontal. Aseguró que hay que decirle las cosas a la Cooperativa "en la cara", tal como asegura que su bloque lo ha hecho en otras ocasiones, incluyendo la reciente instancia desarrollada en la Universidad. Se mostró predispuesto a trabajar en el proyecto de ordenanza para debatir formas de que la audiencia pueda ser más convocante, pero rechazó las críticas sin sustento de quienes no asisten a los encuentros institucionales.

 

Por otro lado, Crea Del Blanco extendió sus reflexiones hacia las expresiones vertidas en el marco del 24 de marzo, apuntando directamente contra la Asamblea de los Derechos Humanos y los bloques del Frente Vecinal y el kirchnerismo en Esquel. Denunció lo que considera una muestra de "hipocresía y doble vara" al recordar que, cuando su bloque presentó un proyecto de declaración para repudiar la dictadura y el fraude electoral en Venezuela, los cuatro concejales de la oposición votaron en contra. Según sus palabras, esta actitud demuestra que ciertos sectores repudian algunas dictaduras mientras acompañan aquellas que son "afines a sus proyectos políticos".

 

Para finalizar, el concejal cuestionó el silencio de los organismos de derechos humanos locales ante casos específicos de vulneración de libertades en el extranjero que involucran a ciudadanos argentinos. Señaló que no escuchó a ningún integrante de la Asamblea de Derechos Humanos repudiar el secuestro del gendarme argentino Nahuel Gallo en territorio venezolano. Atribuyó esta falta de pronunciamiento a que el hecho fue ejecutado por sectores afines a la ideología política de la oposición, concluyendo que, según él, estas omisiones son una prueba más del sesgo con el que se manejan el kirchnerismo, la izquierda y el socialismo en el país.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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