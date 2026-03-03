19°
21° 10°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 03 de Marzo de 2026
RED43 comarca-andina Parque Nacional Lago Puelo
03 de Marzo de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Actividad gratuita: Invitan a charla y observación nocturna del cielo en el Parque Nacional Lago Puelo

La propuesta, gratuita y abierta a la comunidad, invita a participar de una charla y posterior observación con telescopios en el edificio de la Intendencia del Parque Nacional Lago Puelo, en el marco del programa “Miradas al Cielo”.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El cielo patagónico volverá a ser protagonista este viernes con una charla y observación nocturna del cielo en el Parque Nacional Lago Puelo. La propuesta, de acceso libre y gratuito, invita a vecinos, vecinas y visitantes a descubrir los secretos del firmamento a simple vista y a través de telescopios.

 

La actividad se realizará el viernes 6 de marzo a las 21 horas en el edificio de la Intendencia del Parque Nacional Lago Puelo y, según indicaron desde la organización, no se suspende.

 

Mirar el cielo patagónico

La jornada comenzará con una charla a cargo de Diego Galperin en el salón de la Intendencia. Luego, el público podrá participar de una observación guiada del cielo nocturno, tanto a simple vista como con telescopios.

 

La propuesta forma parte del programa “Miradas al Cielo”, una iniciativa que promueve la divulgación científica y el acercamiento de la astronomía a la comunidad.

 

 

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Río Negro y otras instituciones vinculadas a la educación y la ciencia.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Los Fundamentalistas en Comodoro: Fecha confirmada y preventa de entradas
2
 Idiomas en la Universidad: Abren inscripciones en la Unidad de Lenguas de la UNPSJB
3
 Seguridad en alerta: La Policía de Esquel refuerza controles por el Último Primer Día
4
 Pala Ancha en Esquel: El grupo llega por primera vez a la Sociedad Española
5
 Eclipse lunar total: El espectáculo de la "Luna de Sangre" llega este martes
1
 Voraz incendio en El Hoyo: El fuego avanzó sobre una vivienda
2
 La UCR ratificó su apoyo a Torres y tildó de "traición" la fractura del bloque
3
 Capacitación en Esquel: Abren las inscripciones para talleres de poda de árboles
4
 Esquel: De Leonardis anunció una capacitación gratuita sobre "Ciudadanía Ambiental"
5
 Economía Circular en marcha: Esquel reinserta 385 toneladas de residuos al mercado
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -