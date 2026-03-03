Actividad gratuita: Invitan a charla y observación nocturna del cielo en el Parque Nacional Lago Puelo

El cielo patagónico volverá a ser protagonista este viernes con una charla y observación nocturna del cielo en el Parque Nacional Lago Puelo. La propuesta, de acceso libre y gratuito, invita a vecinos, vecinas y visitantes a descubrir los secretos del firmamento a simple vista y a través de telescopios.

La actividad se realizará el viernes 6 de marzo a las 21 horas en el edificio de la Intendencia del Parque Nacional Lago Puelo y, según indicaron desde la organización, no se suspende.

Mirar el cielo patagónico

La jornada comenzará con una charla a cargo de Diego Galperin en el salón de la Intendencia. Luego, el público podrá participar de una observación guiada del cielo nocturno, tanto a simple vista como con telescopios.

La propuesta forma parte del programa “Miradas al Cielo”, una iniciativa que promueve la divulgación científica y el acercamiento de la astronomía a la comunidad.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Río Negro y otras instituciones vinculadas a la educación y la ciencia.

O.P.