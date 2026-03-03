Dos cruceros recalaron en Puerto Madryn tras modificaciones de itinerario

Como consecuencia de condiciones climáticas adversas registradas en otros puertos, se produjeron modificaciones en los itinerarios de los buques de pasajeros previstos para esta semana en la provincia del Chubut, por lo que dos cruceros recalaron en las últimas horas en Puerto Madryn.

En este marco, el crucero Silver Whisper, que arribó durante la jornada de ayer lunes, extendió su permanencia en la ciudad y finalmente zarpará hoy martes a las 19 horas.

En paralelo, a las 7 de la mañana de este martes amarró en el Muelle Comandante Luis Piedra Buena el buque Marina, cuya llegada estaba prevista originalmente para mañana miércoles, generando así una jornada de doble arribo que no estaba prevista. La embarcación, de bandera de Islas Marshall y 239 metros de eslora, arribó proveniente de Islas Malvinas con 1.179 pasajeros y 743 tripulantes a bordo.

Esta recalada representa la segunda del Marina en la presente temporada. El buque ya ha visitado Puerto Madryn en temporadas anteriores y tiene previsto zarpar hoy a las 17 horas con destino a Buenos Aires.

Asimismo, de los dos buques anunciados para el viernes —Viking Jupiter y Artania— uno de ellos, el Viking Jupiter, adelantó su llegada para el día jueves, en el marco de esta reprogramación regional.

Estas modificaciones, derivadas de factores climáticos externos, reflejan la dinámica propia de la actividad de cruceros y la capacidad operativa del puerto de Puerto Madryn para adaptarse a cambios en la planificación original, garantizando el normal desarrollo de la operatoria.

La gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres continúa fortaleciendo la actividad turística y portuaria como eje estratégico para el desarrollo económico provincial y la consolidación del posicionamiento internacional del destino.

R.G.