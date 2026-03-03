Provincia cede el predio de la Plaza del Cielo al Municipio

En el marco de la inauguración de la Plaza del Cielo, realizada el miércoles pasado, el intendente Matías Taccetta y el ministro de Educación de la Provincia, José Luis Punta, firmaron un acta acuerdo para elevar a la Legislatura del Chubut un proyecto que permitirá ceder formalmente el predio a la órbita municipal.

Actualmente, el inmueble donde se emplaza la Plaza del Cielo corresponde al Ministerio de Educación provincial. A partir de esta acta compromiso y la posterior cesión del terreno, quedará expresamente establecido que el municipio de Esquel tendrá bajo su órbita el funcionamiento, mantenimiento y las futuras mejoras de este espacio público.

El intendente Taccetta agradeció el acompañamiento del Gobierno Provincial y destacó la decisión política de avanzar en la cesión definitiva del predio. “Quiero agradecer al Gobierno de la Provincia, al gobernador Ignacio Torres y al ministro José Luis Punta por la cesión de este espacio que es indispensable para la ciudad y que será apropiado por todos los vecinos de Esquel, lo cual ya se demostró desde el primer momento”, expresó.

Asimismo, remarcó el respaldo recibido desde el inicio del proyecto: “Agradecemos a Provincia que nos autorizó desde el primer momento a mejorar la Plaza del Cielo para que la puedan disfrutar todos los vecinos. Hoy tenemos la plaza más linda de la provincia”.

En esa línea, el intendente Taccetta también se refirió a las críticas de algunos sectores de la oposición. “Escuchamos a algunos concejales de la oposición diciendo que no podíamos intervenir la plaza porque el terreno no era municipal. Mientras hablan y quieren poner palos en la rueda, nosotros gestionamos, mejoramos la ciudad y ponemos en valor los espacios públicos. Nos parece una pena que no hayan estado presentes en la inauguración, compartiendo con todas las familias que se acercaron”.

Con la futura aprobación legislativa, la Plaza del Cielo quedará formalmente bajo administración municipal, consolidando un espacio que ya es punto de encuentro para cientos de familias de Esquel y que forma parte de la política de recuperación y puesta en valor de los espacios públicos impulsada por la gestión municipal.