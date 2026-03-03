12°
Esquel, Argentina
Martes 03 de Marzo de 2026
Luego de más de diez años sin intervenciones, la Municipalidad pone en valor de su fachada

Las tareas se desarrollan sobre la calle Mitre, la esquina del Museo Histórico y las oficinas ubicadas sobre calle San Martín.
Luego de más de diez años sin intervenciones, la Municipalidad de Esquel a través de la secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental inició semanas atrás los trabajos de restauración y puesta en valor de la fachada histórica del edificio municipal. Las tareas se desarrollan sobre la calle Mitre, la esquina del Museo Histórico y las oficinas ubicadas sobre calle San Martín.

 

El edificio municipal no solo forma parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad, sino que además representa la cara visible de la gestión ante los vecinos que diariamente se acercan a realizar trámites y consultas. Por eso, esta intervención busca mejorar su estética, preservar su identidad histórica y garantizar el mantenimiento adecuado del espacio.

 

Los trabajos incluyen tareas de reacondicionamiento, reparación de superficies y pintura, respetando las características originales del edificio. La esquina del Museo Histórico Municipal de Esquel, junto con el frente sobre Mitre y las oficinas de San Martín, forman parte de esta etapa de intervención.

 

Para llevar adelante la obra se contrató una cuadrilla de pintores, lo que además permitió generar puestos de trabajo. De esta manera, la gestión municipal avanza en la mejora de los espacios públicos e institucionales.

 

