Esquel sumó herramientas en Rawson para el abordaje del suicidio y proyecta una ordenanza clave

Representantes de la Mesa Intersectorial de Abordaje y Prevención del Suicidio de Esquel participaron de un encuentro provincial en Rawson, donde compartieron experiencias y recibieron herramientas técnicas por parte de la mesa de Comodoro Rivadavia, que cuenta con cuatro años de trayectoria en la temática.

La directora de Fortalecimiento Institucional, Noelia Torres, formó parte de la comitiva y destacó la importancia de interactuar con referentes de Trelew, Rawson, Comodoro y Gaiman. "Fue súper productivo, realmente es muy enriquecedor poder nutrirse de lo que está sucediendo en otros lados, ver el trabajo intersectorial cómo va funcionando en toda la provincia", señaló.

Durante la jornada se realizaron dinámicas de equipo para analizar el abordaje de situaciones complejas, una metodología que Torres pretende replicar en Esquel. Además, la funcionaria valoró el nivel de organización de otras localidades. "Ellos están un poco más avanzados con algunas articulaciones con el nivel privado, que nosotros, por ejemplo, todavía no nos pareció interesante, en realidad es algo que lo vamos a trabajar en la próxima comisión", detalló.

Por su parte, la coordinadora de la mesa local, Glaucia Junqueira, explicó que los esfuerzos actuales están puestos en dotar al espacio de un marco legal más sólido a través del Concejo Deliberante. "Estamos trabajando en la ordenanza que ya presentamos, la idea era una ordenanza específica de creación de la mesa, pero por orientación del concejo deliberante, vamos a armar una ordenanza en conjunto con la actual, la 52 de 2022, que es la de 'Tu vida vale mucho'", explicó. Según la coordinadora, la normativa vigente contempla la campaña de prevención, pero se necesita una estructura legal para la parte de la ejecución.

Respecto a la agenda para los próximos meses, Junqueira adelantó que ya están articulando con otras instituciones para la campaña comunitaria del 10 de septiembre y que buscan institucionalizar las actividades que tuvieron buena repercusión el año pasado. "Tenemos pensado en hacer la segunda jornada de salud mental, el año pasado mucha gente participó de la jornada, me parece que fue un evento así que no imaginábamos que iba tanta gente, principalmente los jóvenes, y nos parece interesante volver a trabajar eso", concluyó.

EBW